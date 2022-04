Metroul poate fi platit prin SMS, incepand cu 1 aprilie - Vezi cum

Incepand cu 1 aprilie, bucurestenii isi vor putea achizitiona calatorii la metrou prin intermediul unui SMS trimis de pe telefonul mobil.

Trebuie precizat insa ca doar clientii operatorilor de telefonie mobila Orange si Vodafone vor avea acces la acest serviciu. Tot ce trebuie sa faca este sa trimita un SMS la numarul 1700, dupa care sa astepte confirmarea platii, tot printr-un mesaj scris, potrivit B1 TV.

Astfel, cei care doresc sa cumpere doua calatorii trebuie sa trimita un mesaj care sa contina textul "2C", in timp ce aceia care opteaza pentru un pachet de zece calatorii trebuie sa trimita un SMS cu textul "10C".

Mai departe, pentru a intra in statia de metrou, calatorul va apela gratuit numarul 1700 si va apropia receptorul telefonului de validatoarele speciale instalate la metrou. Telefonul va emite un semnal sonor specific care va fi interceptat de validator, care il va interpreta si va "stabili" daca persoana respectiva mai are calatorii in contul SMS-ului trimis.

Pretul unei singure calatorii este de 0,5 euro, iar a doua calatorii este de 0,9 euro, adica aproximativ patru lei, atat cat costa si o cartela cu doua calatori. De asemenea, cei care vor sa achizitioneze zece calatorii trebuie sa plateasca 3,25 euro, adica circa 15 lei - pretul platit pentru o cartela cu zece calatorii.

Sistemul a fost testat in anul 2012, in sapte statii de metrou, iar Metrorex a decis ulterior sa extinda proiectul in toate statiile.

