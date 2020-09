Fost ministru al Lucrarilor Publice: Carol I facea 100 km de cale ferata pe an, podul de la Cernavoda s-a facut in 5 ani, noi ne laudam cu 7 km de metrou in 9 ani. E inadmisibil

Cum se lucra inainte de 1989

Noica este este de profesie inginer constructor roman, profesor universitar, fost ministru al Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului (MLPAT) si membru de onoare al Academiei Romane. Unchiul sau, Constantin Noica, a fost un cunoscut filosof.El deplange starea in care a ajuns sectorul constructiilor in Romania, avand in vedere traditia solida pe care o are in domeniu."Romania are o experienta formidabila inca din vremea regelui Carol I, cand s-au construit 4.000 de kilometri de cale ferata in 40 de ani. Se faceau 100 de kilometri de cale ferata pe an. Si noi spunem ca am facut 7 kilometri de metrou. E inadmisibil: 7 kilometri de metrou in 9-10 ani", a declarat Nicolae Noica marti seara, la Digi24. El a amintit inclusiv greselile care s-au facut in timpul lucrarilor la metroul din Drumul Taberei, cand a fost pusa in pericol siguranta cladirilor din zona Eroilor."La Eroilor se prabuseste zona. Este foarte grav, o grava eroare de executie. S-au facut puturi pentru ca nivelul apei sa coboare. Cartita a dat intr-un astfel de put, l-a spart si s-a produs surparea asta. Apoi constructorul a dat in judecata statul roman pentru intarzieri in constructie si a si castigat", a rememorat fostul ministru.Nicolae Noica spune ca problema lucrarilor publice "trebuie foarte atent gandita" si trebuie sa aiba propriul portofoliu ministerial, avand in vedere importanta marilor proiecte de constructii. In Romania, s-a plans fostul ministru, astfel de lucrari de mare anvergura au fost lasate in plan secund, astfel ca acum nu putem da exemple de "mari proiecte nationale" in afara de autostrazi si Catedrala Neamului.Nicolae Noica a comparat ritmul de lucru de la metroul Drumul Taberei cu ritmul de lucru la metrou inainte de 1989. Chiar daca tehnologia moderna permite o viteza mai mare de lucru, cu foraj in loc de prefabricate, lucrurile se petrec pe dos."Intre Universitatii si Piata Victoriei nu era nimic, statia Piata Romana nu exista. Si Ceausescu a zis intr-o zi nu se poate, domne, aici trebuie sa fie o statie. Inginerii romani au facut o statie in doua luni", a povestit fostul ministru.Tot el a dat si exemplul podului de la Cernavoda, realizat de inginerul Anghel Saligny si inaugurat acum 125 de ani."S-a facut in 5 ani podul de la Cernavoda. Pilonii sunt ingropati la 35 de metri sub nivelul apei. Muncitorii primeau niste medicamente speciale si nu puteau sta mai mult de 3-4 ore sub apa", a povestit Nicolae Noica despre conditiile de munca, la postul Digi 24.