FOTO Experiment in Sectorul 6: au aparut primele "parcari" pentru biciclete

Masura neanuntata are ca scop incurajarea cetatenilor sa circule mai mult cu metroul si de a facilita deplasarea acestora intre locuinte si "gurile" de metrou cu ajutorul bicicletelor.Primii amatori de mersul pe doua roti au aparut deja.Rastelele sunt fabricate in regie proprie de ADP Sector 6, la preturi de trei ori mai mici fata de alti producatori, dupa cum precizeaz primarul Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook In viitor, administratia Sectorului 6 intentioneaza amplasarea si a unor "garaje" pentru biciclete, in zonele aglomerate, unde acestea vor putea fi lasate in siguranta pe timpul noaptii.