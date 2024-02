La doar cateva ore dupa ce surse din PSD au anuntat ca Lucian Sova demisioneaza, Ministerul Transporturilor a informat ca are motive sa creada ca statul a fost fraudat masiv in urma modului in care s-a construit metroul catre Drumul Taberei.

Mai exact, intr-un comunicat postat pe site-ul propriu, Ministerul Transporturilor informeaza ca, in perioada 22-31 august, si-a trimis Corpul de Control la Metrorex, pentru verificari. Concluziile controlului au fost ingrijoratoare. Mai exact, in comunicatul Transporturilor se arata ca:

"In urma controlului efectuat rezulta indicii cu privire la existenta unor nereguli sau posibile fraude in implementarea proiectului asa cum sunt ele definite in Ordonanta de urgenta nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

Raportul arata ca valoarea contractului a fost subestimata la lansarea procedurii de achizitie iar in derulare au intervenit majorari substantiale ale valorii acestuia, informatii ce reprezinta indicii de frauda".

In consecinta, Ministerul Transporturilor sustine ca va sesiza institutiile europene abilitate sa investigheze posibila frauda masiva, de vreme ce proiectul a beneficiat si de finantare nerambursabila.

"Avand in vedere prevederile legale, precum si faptul ca proiectul este finantat din fonduri ale Uniunii Europene, organele de control considera necesara sesizarea Departamentului pentru lupta Antifrauda-DLAF, pentru cercetarea si luarea masurilor.

Totodata, membrii Consiliului de Administratie al Metrorex precum si conducerea societatii vor analiza constatarile si concluziile raportului Corpului de Control al ministrului Transporturilor, Lucian Sova si vor dispune masurile legale pentru stabilirea, cercetarea si sanctionarea dupa caz a personalului responsabil pentru deficientele constatate", se mai arata in comunicatul Ministerului Transporturilor.

Potrivit Ministerului Transporturilor, din cauza neregulilor, Metrorex ar fi ajuns sa plateasca cu peste 188 milioane lei in plus pentru lucrarile la Magistrala 5.

Interesant este ca tot 188 de milioane de lei ar trebui sa ii plateasca, in acest an, Metrorex societatii Astaldi, care construieste Magistrala 5.

Motivul: societatea italiana a dat in judecata Metrorex si a castigat, in instanta, dreptul de a incasa despagubiri totale in valoare de 452 de milioane de lei. Suma de plata a fost impartita de stat in transe, astfel: 188 milioane (2018), 115 milioane (2019) si 149 de milioane (2020).

In repetate randuri, fostul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca Metrorex negociezza cu CEC Bank, dar si cu alte banci comerciale pentru a imprumuta banii pe care ii are de platit catre Astaldi.

Asa cum Ziare.com v-a informat deja, constructia Magitralei 5 de metrou - care trebuia initial sa fie gata inca de acum 3 ani - intrase in linie dreapta, dupa ce se rezolvasera o serie de probleme in instanta.

Potrivit lui Lucian Sova, Magistrala 5 ar fi urmat sa fie inaugurata pana in luna martie 2019. In schimb, specialistii Asociatiei Pro Infrastructura (API) estimau ca Magistrala 5 va putea fi deschisa, cel mai devreme, la toamna.

Ramane sa vedem acum daca - in conditiile deschiderii unei investigatii antifrauda - calendarul de lucrari va mai putea fi respectat.

Pana la momentul publicarii acestui material, directorul Metrorex SA, Dumitru Sodolescu, nu a putut fi contactat petru a oferi detalii cu privire la acest subiect.