Primarul Sectorului 2 are in proiect sa faca metrou usor pana in Voluntari. "Vreau sa bag tramvaiul pe sub pamant"

Deocamdata este vorba despre o idee, iar pentru realizarea proiectului vor fi accesati bani europeni, prin Green deal - PNRR."Pe linia tramvaiului 21 ar trebui sa se faca magistrala de metrou M7, dar dureaza foarte mult pana vor incepe lucrarile deoarece sunt prioritizate alte proiecte, si atunci vreau sa accesez niste bani din PNRR, care sunt green, ca sa bag tramvaiul pe sub pamant, sa-l transform in metrou usor. De ce? Pentru ca va merge mult mai repede, iar costurile nu sunt asa de mari ca la metrou, fiindca nu trebuie sa treci pe sub cladiri, nu trebuie sa faci exproprieri, practic va merge pe sub actuala linie a tramvaiului 21.Mi se pare o idee buna si este relativ ieftin fiindca nu trebuie sa merg la adancime mare, poti sa acoperi la suprafata ca sa amenajezi altceva acolo. Pe zona Mosilor vechi nu facem nimic, acolo este zona protejata", a declarat Radu Mihaiu pentru HotNews.ro Problema este ca transportul public nu este in competenta Primariei de sector, ci la Primaria Capitalei, deci trebuie acordul institutiei, iar pentru extinderea in Voluntari, trebuie sa fie de acord si primarul Florentin Pandele