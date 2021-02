Reteta Metrorex de ingropare a companiei: salariile umflate nesimtit an de an, societatea deraiata complet de pe sinele financiare

Cresterile de salarii din ultimii ani

Grevele de la metrou anuntate cand nu se primesc majorarile de salariu

Pierderile Metrorex din ultimii trei ani

Subventia de la stat, in crestere

Directorii schimbati in 3 ani de zile

Numirile cu si fara experienta din Consiliul de Administratie

Salariile angajatilor Metrorex au crescut de la an la an cu peste 1.000 de lei. Castigul mediu lunar, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, era de 10.234 de lei, in 2020 , majorat de la 9.140 de lei, cat era in bugetul de venituri si cheltuieli din 2019. Fata de anul 2018 , cand un angajat castiga 7.672 de lei, salariul a crescut in prezent cu 2.562 de lei. Mai mult, sindicalistii de la metrou au renegociat contractul colectiv de munca, cerand o crestere de 18% a salariilor, potrivit ministrului Transporturilor, Catalin Drula . Acest lucru insemna ca anul acesta, angajatii Metrorex vor castiga cu 1.842 de lei mai mult, adica circa 12.000 de lei.Cheltuielile cu personalul, unde intra platile salariilor si ale bonusurilor, erau prognozate la 764,8 milioane de lei in 2020, cu 254 de milioane mai mult decat anul anterior si cu 296 de milioane de lei mai mult decat in 2018. In 2021, cheltuielile cu salariile ar urma sa creasca la 876 de milioane de lei.Numarul mediu de salariati a crescut de la 4.427, in 2018, la 4.914, cati erau in 2019 si a ajuns la 5.513, totalul din 2020.Presa relata despre grevele sindicalistilor de la metrou inca din 2010, cand angajatii Metrorex au paralizat traficul, ca semn de protest pentru ca nu primeau majorarile salarile dorite. In final, au obtinut o crestere de salariu intre 3,7% si 10%, anuntata de liderul Sindicatului Liber Metrou,In 2016, angajatii de la metrou voiau o crestere de salariu de 8%. Pentru ca negocierile cu Metrorex pentru incheierea unui nou contract colectiv de munca nu dadeau rezultate, ei au amenintat cu declansarea unei greve generale si blocarea circulatiei in subteran. La finalul lui 2018, sindicalistii au renuntat la greva anuntata , pentru ca au reusit sa obtina de la Metrorex, condusa atunci de Dumitru Sodolescu, cresterea de salariu de 20%, anuntata de Ion Radoi.Ministrul Transporturilor din 2018, Lucian Sova , declara ca greva de la metrou este pentru conservarea privilegiilor comerciantilor din statiile de metrou. Tot Sova declara ca salariile angajatilor au crescut in 2015 cu 9%, in 2016, cu 12%, in 2017, cu 21%, iar in 2018 se cerea o crestere de 42%. Sindicalistii s-au multumit, insa, cu salarii mai mari cu 20%.In 2019 a venit randul mecanicilor din Metrorex pentru a ameninta cu greva, acuzand compania ca nu face interventiile si reparatiile necesare in subteran. Pe lista de revendicari se regaseau si modificari la contractul colectiv de munca, mai exact, la salarii.In bugetul de venit rectificat pe anul 2020 si publicat in luna septembrie, Metrorex se astepta la o pierdere de 328,2 milioane de lei, la venituri de 3,2 miliarde de lei si cheltuieli de 3,5 miliarde de lei, mai mari decat anul anterior.In 2019, administratorul metroului bucurestean raporta o pierdere de 102 milioane de lei, la venituri de 923 de milioane de lei si cheltuieli de 1 miliard de lei. Pierderea inregistrata in acest an este mai mica decat cea raportata in 2018, de 225,8 milioane de lei, cand Metrorex avea venituri de 1,7 miliarde si cheltuieli de 2,02 miliarde de lei.Pandemia a prabusit traficul de calatori in Capitala, iar veniturile Metrorex au scazut cu 126 de milioane de lei.In urma cu cinci ani, Metrorex acoperea circa 58% din cheltuieli din veniturile proprii. Acum, acest procent a scazut la mai putin de 30%, iar diferenta este acoperita prin subventie de la bugetul national, prin Ministerul Transporturilor.In 2016, subventia era de 297 milioane de lei, iar anul trecut a ajuns la 683 de milioane de lei. Pentru 2021, suma ceruta de Metrorex este de 1,04 miliarde de lei. Suma, care inseamna circa 17% din bugetul Ministerului Transporturilor, nu poate fi, insa, acoperita de bugetul de stat, potrivit ministrului Transporturilor, Catalin Drula Avand toate datele financiare pe masa, Drula a trimis Corpul de Control sa verifice cum a fost negociat contractul colectiv de munca al celor de la Metrorex, care prevede salarii mai mari cu 18%, argumentand ca "Este complet inacceptabil si lipsit de solidaritate ca in vreme ce milioane de romani au avut de suferit financiar din cauza pandemiei, in timp ce ai pierderi enorme de venituri, sa cresti cheltuielile salariale de asemenea maniera".In noiembrie 2017, dupa un incident produs in subteran, ministrul Transporturilor de la acea vreme, Felix Stroe , i-a cerut demisia lui Marin Aldea. In locul sau a venit Ion Constantinescu, pentru trei luni, predand functia de interimar lui Dumitru Sodolescu, care a condus compania din martie 2018 pana in iulie 2019. In vara acelui an, Aldea a revenit la conducerea Metrorex si a ocupat fotoliul de director provizoriu pana in noiembrie 2019.Mariana Miclaus a urmat la conducerea provizorie a Metrorex si a tinut fraiele companiei pana in iunie 2020, cand a decis sa demisioneze pentru ca nu a indeplinit termenul de 30 iunie pentru darea in functiune a magistralei 5 de metrou, Eroilor - Drumul Taberei.In mandatul de ministru al Transporturilor al lui Lucian Bode , Gabriel Mocanu a fost numit director general interimar si este inca in functie. Astfel, in doar trei ani, la conducerea Metrorex s-au perindat cinci directori, toti din cadrul companiei, veniti din alte departamente.Din Consiliul de Administratie al Metrorex fac parte cinci persoane, unele dintre ele cu conexiuni politice si fara experienta prea mare in transporturi. Printre acestea se numara si Alexandru Burghiu, fostul director al Termoenergetica, actual deputat PSD , fara experienta in companii feroviare.Magdalena Niculescu, avocat de profesie, este membra in CA-ul Metrorex. Ea mai lucreaza si ca secretar general adjunct la Ministerul Transporturilor, din decembrie 2019, de unde a capatat si experienta in domeniu. Anterior, a lucrat in Ministerul Economiei si la Electrica.Marina Daniela Deusan este tot avocata de profesie si lucreaza in Ministerul Transporturilor din 2014. Inainte a lucrat in Ministerul Tineretului si Sportului si la Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret.Adrian Marian Marin este membru in Consiliul de Administratiei al Metrorex si lucreaza din aprilie 2019 la Ministerul Transporturilor. Experienta lui Marin in domeniul transporturilor se limiteaza la un an si jumatate, cat a lucrat in institutie. Anterior, el a lucrat in mai multe agentii bancare.Mariana Petre, membra PNL , pensionara si fosta directoare comerciala in Metrorex, angajata in companie din 1990, completeaza Consiliul de Administratie.