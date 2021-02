Romania risca sa piarda 1,4 miliarde de lei de la Agentia Japoneza de Cooperare daca nu construieste metroul pana la Aeroportul Otopeni

Metroul pana la Otopeni ar trebui sa aiba 12 statii

Ministrul Transporturilor, Catalin Drula , declara recent ca realizarea tronsonului dintre statia Tokyo, situata in apropierea complexului comercial Baneasa, si Aeroportul "Henri Coanda" nu se justifica economic, in contextul in care urmeaza sa fie construit un nou terminal, iar trenul pana la Otopeni a fost dat in functiune de CFR Japonezii de la Padeco, angajati de Metrorex sa supervizeze acest proiect, avertizeaza ca renuntarea la sectiunea dintre statiile Tokyo si Aeroportul Otopeni ar putea duce la pierderea finantarii acordate de Agentia Japoneza de Cooperare Internationala acum mai bine de zece ani. In plus, banii nu pot fi transferati catre alte proiecte, iar decizia "va avea impact asupra relatiei cu Japonia", avertizeaza cei de la Padeco intr-o scrisoare care a ajuns la Ministerul Transporturilor noteaza Digi24 Ministerul de Externe a transmis ca japonezii au facut cunoscut faptul ca refuza orice modificare suplimentara a termenilor proiectului si este gata sa retraga fondurile pentru a le directiona catre proiecte din alte tari. Mai mult, daca japonezii retrag imprumutul, Romania pierde taxele de angajament platite anual pentru mentinerea acestei finantari. Magistrala 6 de metrou va avea 14,2 km si 12 statii, urmand sa asigure legatura directa intre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni, fara schimbarea trenurilor. Lucrarile trebuiau sa inceapa in a doua jumatate a anului 2018 si sa dureze 4 ani, proiectul fiind inclus in Planul de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti - Ilfov. Proiectul inca nu are un constructor.De la Gara de Nord pana la Aeroportul Otopeni vor fi in total 15 statii, ceea ce inseamna un timp de parcurgere de aproximativ jumatate de ora.Valoarea totala a investitiei este de 5,9 miliarde de lei (TVA inclus), iar finantarea se va realiza din acordul de imprumut incheiat intre Guvern si Agentia Japoneza pentru Cooperare Internationala (JICA), din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 si de la bugetul de stat.