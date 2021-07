Cum arată vila lui Ion Rădoi din Sinaia. Reședința de vacanță a liderului sindical de la metrou a fost călcată de procurorii DNA VIDEO

Casa de vacanță a lui Ion Rădoi se află în cartierul cunoscut în Sinaia drept ”Platou Izvor”, considerată o zonă de categoria a doua în stațiune, în trecut fiind doar un cartier muncitoresc unde se aflau casele celor care lucrau la Mefin S.A.Vila liderului de sindicat are parter, etaj și mansardă și nu beneficiază neapărat de o curte generoasă. De altfel, în zonă sunt mai degrabă blocuri, decât case de vacanță, iar contrucțiile care s-au ridicat în ultimii 20 de ani nu au arhitectura specifică pe care o regăsim în cartierele Opler, Cumpătu, Furnica sau Tirul cu Porumbei. Perchezițiile la reședința din Sinaia deținută de Ion Rădoi au început miercuri la primele ore ale dimineții. Vecinii acestuia spun că Rădoi nu a mai venit de ceva vreme la Sinaia, iar polițiștilor le-a deschis ușa un bărbat cunoscut în cartier drept administratorul proprietății deținută de liderul de sindicat de la Metrou.În fața casei se află parcată o autoutilitară a MAI în care sunt patru ”mascați” care, cel mai probabil, au însoțit echipa trimisă de DNA București pentru a face perchezițiile.De altfel Ion Rădoi deține mai multe proprietăți în București, dar și în județul Dâmbovița unde de asemenea au loc percheziții, potrivit unor surse apropiate de anchetă.Până la acest moment, DNA nu a oferit informații cu privire la acuzațiile care îl vizează pe Rădoi. Într-un comunicat de presă se face referire doar la acuzații asimilate faptelor de corupție.În acceași cauză, procurorii anticorupție fac percheziții și la alte 15 adrese din București și Ilfov. Trei dintre adrese aparțin unor insituții publice, sedii ale primăriilor din sectoarele 3 și 5, potrivit unor surse judiciare.Declaratia de avere a sefului sindical este destul de bogata. Radoi detine mai multe terenuri: unul agricol in Giurgiu, unul forestier, unul intravilan si unui extravilan, toate patru cumparate in perioada 2001-2004, cat a fost parlamentar din partea PSDR, devenit PSD El mai are un apartament in Bucuresti, o casa de vacanta in Dambovita, vila din Sinaia, obtinuta in urma finalizarii divortului si o casa de locuit in Giurgiu, care i-a revenit in urma decesului parintilor.În declaratia de avere din 2020, Radoi a trecut un autoturism Audi A6, fabricat in anul 1999, dar si bijuterii si ceasuri in valoare de 6.500 de euro, mentionate si in declaratiile din anii trecuti.