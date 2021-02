Mizilicul cedat de sindicalistii Metrorex pentru inca 10 ani de exploatare a spatiilor comerciale de la metrou: 4% din incasari

Astfel, Metrorex va castiga 40% din incasarile pentru magazinele si tarabele din subteran, o crestere de la 36%, cat are in prezent, in timp ce sindicalistii vor ramane cu grosul, 60%.Conditia este ca contractul sa fie prelungit pentru o perioada de 10 ani, se arata intr-o adresa depusa la secretariatul companiei de stat si semnata de cinci lideri de sindicat , citata de Buletin de Bucuresti Sindomet Servcom, firma controlata in totalitate de Sindicatul Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (USLM), se mai angajeaza sa modernizeze spatiile detinute.Sindomet Servcom a raportat, in 2019, o cifra de afaceri de 7,9 milioane de lei, un profit de 6,1 milioane de lei si are 49 de angajati, potrivit Confidas La inceputul lunii februarie, ministrul Transporturilor, Catalin Drula , anunta ca a semnat mandatul Corpului de Control pentru a investiga renegocierea contractului colectiv de munca, dupa ce sindicalistii din Metrorex au obtinut o crestere de salarii de 18%, in contextul scaderii veniturilor companiei.