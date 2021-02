Sindicalistii de la metrou protesteaza in fata Ministerului Transporturilor si cer demisia lui Catalin Drula: "Drula, daca nu ne lasi, o sa ardem ca la Bals"

Contractul de majorare, "invaluit in mister"

Zeci de membri ai Sindicatului Liber Metrou - Unitatea (USLM) scandeaza in fata Ministerului Transporturilor si cer demisia lui Catalin Drula. Sindicalistii au pancarte pe care scrie "Romania e satula de ministri precum Drula" sau "Drula, daca nu ne lasi, o sa ardem ca la Bals si nu ai niciun motiv sa ne arzi ca-n Colectiv ".Ministrul Transporturilor a deschis conflictul cu sindicalistii de la metrou, dupa ce i-a acuzat ca si-au marit salariile cu 18% in pandemie, in ciuda incasarilor scazute ale Metrorex si a problemelor financiare ale bugetului national.Deficitul de personal este un alt motiv de cearta intre cele doua parti. Ministrul sustine ca in ultimii an s-au facut angajari, in timp ce sindicalistii acuza lipsa specialistilor.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat joi, 4 februarie, la Dialogurile Ziare.com, despre renegocierea contractului colectiv de munca al Metrorex ca este "invaluita in mister", motiv pentru care a trimis Corpul de Control la companie "Acea renegociere a contractului colectiv de munca este invaluita in mister, cu tot felul de delegari intre Consiliul de Administratie. Lucrurile nu sunt clare, tocmai de accea am trimis Corpul de Control. Evident, misiunea de control abia incepe si dureaza, pentru ca trebuie sa vada toate documentele si vrem un rezultat serios, nu unul de pe azi pe maine, asa ca inca nu am rezultatele. (...) Dincolo de asta, raman afirmatiile liderului de sindicat Radoi, care nu intelege ca traim cu totii intr-o tara, avem un buget pe care il platesc romanii din toata tara", a declarat Catalin Drula la Dialogurile Ziare.com.Potrivit ministrului Drula, concluziile preliminare ale controlului facut la Metrorex arata ca 10 din cei 15 membri ai comisiei care a negociat cresterile de salarii faceau parte din sindicat.Compania Metrorex a raportat in ultimii trei ani pierderi imense la bugete de miliarde de lei. In tot acest timp, insa, directorii companiei si ministrii Transporturilor au acordat sindicalistilor de la metrou majorarile de salarii cerute la fiecare negociere de contract