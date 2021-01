Incep lucrarile la noua statie de metrou "Tudor Arghezi". Circulatia rutiera va fi restrictionata in zona

Primaria Sectorului 4 incepe luni lucrarile la noua statie de metrou care va fi construita intre statia Berceni, actualul capat de linie al Magistralei 2 de metrou si Soseaua de Centura.Incepand cu data de 18 ianuarie, ora 10.00,de pe Soseaua Berceni va fi restrictionat pe o portiune de 500 de metri, pe sensul de iesire din Mun. Bucuresti, urmand ca circulatia rutiera din zona respectiva sa fie organizata in ambele sensuri, cate o banda de circulatie pe fiecare sens.rigada Rutiera solicita conducatorilor de autovehicule sa circule cu prudenta, sa respecte semnificatia indicatoarelor rutiere montate temporar in zona, precum si semnalele politistilor rutieri.Pietonii au obligatia sa circule numai pe trotuare, sa traverseze strada prin locurile special amenajate si semnalizate sau la culoarea verde a semaforului electric, dupa o temeinica asigurare si sa nu stationeze pe partea carosabila.Ministerul Fondurilor Europene a aprobat in septembrie 2020 cererea de finantare privind construirea statiei de metrou de pe Soseaua Berceni, care va face legatura zonei de sud a Bucurestiului cu nordul si centrul Capitalei, proiect de 50 milioane euro.Cu o suprafata desfasurata de 15.100 mp, statia va fi una supraterana, insemnand o cladire cu subsol, parter si doua etaje. Lucrarile au ca termen de finalizare 22 de luni de la ordinul de incepere a acestora.