De 5 ori mai putini calatori la metrou decat in mod normal. Cati politisti pazesc statiile

Datele au fost furnizate luni seara de Lucian Bode, ministrul Transporturilor."Inainte de criza, zilnic, in Bucuresti, circulau cu metroul 650.000 de calatori. In perioada starii de urgenta, media zilnica a fost undeva la 61-62-63.000 de calatori.Dupa ce am iesit din starea de urgenta si am intrat in starea de alerta, vreau sa spun ca pe 15, in prima zi in stare de alerta, au circulat 140.000 de bucuresteni cu metroul. Este de departe cel mai utilizat mod de transport", a sustinut Bode, la Digi24.Potrivit acestuia, cele 134 de accesuri aferente celor 53 de statii de metrou au fost monitorizate de 320 de agenti de paza, politisti, jandarmi si politisti locali, insa nu s-au inregistrat incidente, intrucat calatorii au stiut care sunt regulile."Noi ne-am asigurat ca tot ce inseamna accesul, pentru ca avem 53 de statii, cele 53 de statii sunt deservite de 134 de accesuri, toate aceste accesuri in statii au fost monitorizate de catre 320 de agenti de paza, politisti, jandarmi si politisti locali.Toata lumea a stiut cu o saptamana, cu 10 zile inainte, a stiut exact la ce trebuie sa se astepte. Noi am pus in transparenta decizionala un set de masuri pe care le-am recomandat a fi implementate dupa data de 15 mai.Aceste recomandari se regasesc in Legea nr. 55, in hotararea de guvern adoptata astazi si in normele comune adoptate prin ordin de ministru comun de catre mine si de catre domnul ministru al Sanatatii.Pentru ca au cunoscut toate aceste recomandari, iata ca lucrurile au evoluat foarte bine,impuse pentru operatori, in primul rand cu tot ce inseamna distantare, realizarea acelor culoare la aeroport, toate masurile de siguranta, de igienizare a spatiilor comune.Toate aceste masuri au fost luate de operatori, dar, ce este foarte important, calatorii au dovedit responsabilitate si, iata, nu am avut niciun incident si la metrou, unde 140.000 de romani au circulat cu metroul pe 15 mai, nu am avut niciun incident", a subliniat ministrul.Seful de la Transporturi a mentionat ca toate trenurile Metrorex sunt in circulatie, respectiv 57, iar timpii de asteptare variaza intre 2 minute, pana la 7-8 minute, maxim 10."Avem acele locuri bine marcate in trenuri, avem trenurile - ca discutam despre metrou - avem capacitatea maxima - 57 de trenuri - timpii de asteptare sunt undeva de la 2 minute la 7-8-maxim 10 minute. Deci, din acest punct de vedere, organizarea este asa cum trebuie sa fie o organizare in conditii de criza si de siguranta sanitara pentru cei care aleg sa circule cu transportul in comun", a precizat el.Lucian Bode a adaugat ca zilnic 73 de politisti si jandarmi si 61 de politisti locali au fost plasati in cele mai aglomerate statii, pentru a se asigura ca pasagerii respecta regulile impuse de starea de alerta "Noi avem agenti de paza - o companie cu care avem contract - avem politisti si jandarmi. Pot sa va spun ca am avut zilnic 73 de politisti si jandarmi si 61 de politisti locali pe care i-am plasat in cele mai aglomerate statii.Din cele 53 (de statii - n.red.), 20 sunt mai aglomerate, iar Politia si Jandarmeria... ei au aceste atributii legale. Agentii de paza doar pot sa faca recomandari, indrumari... sunt marcate in trenuri atat locurile pe scaune, cat si locurile in tren pe pardoseala cu stickere de culoare verde unde este indicat a se pozitiona calatorul cu metroul", a explicat ministrul Transporturilor.