A murit astronautul american Michael Collins, membru al Apollo 11 in prima misiune cu echipaj pe Luna

Pilot de modul de comanda, el a ramas pe orbita in timp ce colegii sau de misiune Neil Armstrong si Buzz Aldrin deveneau primii oameni care paseau pe Luna.In ciuda varstei sale, Michael Collins a ramas in ultimii ani cel mai activ veteran al misiunii Apollo si cel mai poetic pentru ca si-a evocat amintirile sale de pe Luna.Nascut la 31 octombrie 1930, la Roma, dintr-un tata diplomat , Michael Collins a devenit polit de incercare al armatei americane.In anii 1960, a acumulat multe ore de zbor in spatiu in special in timpul misiunilor Gemini.Singurul membru al echipajului A poollo 11 care nu a pasit pe satelitul Pamantului, spunea ca nu a pastrat nicio frustrare.La fel ca Aldrin si Armstrong, Collins a parasit rapid NASA dupa intoarcerea triumfala pe Pamant si a avut o bogata cariera politica.A fost numit secretar de Stat adjunct pentru Afaceri publice de presedintele Richard Nixon, apoi a coordonat construirea Muzeului Aerului de la Washington, asumandu-si functia de presedinte (1971-1978).A devenit consultant si a scris lucrari despre aventuri spatiale.