Aeronave romanesti F-16 si un bombardier strategic american de tip B-52, la exercitiul South Paw

Potrivit unui comunicat al MApN, in spatiul aerian romanesc, exercitiul a fost coordonat de Componenta Operationala Aeriana din Statul Major al Fortelor Aeriene si de Fortele Aeriene Americane dislocate in Europa (USAFE) si a inclus misiuni de interceptare si escorta executate cu cinci aeronave de tip F-16 Fighting Falcon din dotarea Bazei 86 Aeriana de la Borcea, alaturi de o aeronava americana B-52 Stratofortress.Participarea aeronavelor romanesti la acest tip de activitati permite antrenarea personalului in executarea unor astfel de misiuni si contribuie la dezvoltarea cooperarii multinationale in domeniul aerian prin aplicarea unor proceduri comune.MApN arata ca si in contextul crizei sanitare SARS-CoV-2, "prin executarea cu succes a exercitiului de antrenament in comun, fortele aliate implicate sunt pe deplin pregatite sa-si execute misiunile pe toate domeniile, demonstrand implicare si interoperabilitate".