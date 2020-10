Ambasada SUA la Bucuresti transmite insanatosire grabnica militarilor romani raniti in Afganistan: Ne onoreaza sprijinul loial si angajamentul Romaniei in misiunile militare

"Ambasada SUA doreste sa transmita cele mai bune ganduri de insanatosire grabnica militarilor romani raniti ieri in Afganistan. Statele Unite le multumesc cu sinceritate tuturor romanilor si romancelor care isi slujesc patria si apara libertatea in lume. Ne onoreaza sprijinul loial si angajamentul Romaniei in misiunile militare internationale", a transmis, joi, Ambasada SUA la Bucuresti.Potrivit sursei citate, "Armata Romana este renumita in cadrul NATO si in afara sa pentru profesionalism, abilitati, perseverenta si dedicare"."Le dorim militarilor raniti insanatosire grabnica, iar tuturor celor care isi slujesc patria cu eroism le dorim sa fie in siguranta. Statele Unite sunt gata sa vina in ajutorul aliatilor din Romania, intocmai cum a procedat si Romania fata de Statele Unite", se mai arata an mesajul postat pe pagina oficiala a Ambasadei SUA la Bucuresti.Doi militari romani au fost raniti, miercuri, in Afganistan, in timpul unei misiuni de patrulare, in urma declansarii unui dispozitiv exploziv improvizat. Cei doi primesc tratament de specialitate la Spitalul Militar ROL-2 din Baza Aeriana Kandahar, fiind in stare stabila.