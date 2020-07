Ambasadorul Turciei in Franta: Un NATO fara Turcia ar insemna sfarsitul Aliantei Nord-Atlantice

"Imaginati-va NATO fara Turcia! Nu mai e NATO! Nu ar mai exista NATO fara Turcia! Voi nu stiti sa tratati Iranul, Irakul, Siria, (Marea) Mediterana de Sud, Caucazul, Libia, Egiptul", a lansat ambasadorul, audiat in Comisia Afacerilor Externe si Apararii din cadrul Senatului franez, pe fondul unei puternice escaladari a tensiunilor franco-turce."Turcia nu este o tara oarecare in NATO", a continuat Ismail Hakki Musa, referindu-se la importanta demografica si militara a tarii sale."Noi am aparat flancul de sud si de est in timpul Razboiului Rece cu multe eforturi, uneori in detrimentul prosperitatii natiunii noastre, poporului nostru", a spus el.Franta critica extrem de dur interventia militara turca in Libia, alaturi de Guvernul uniunii nationale (GNA) de la Tripoli care, cu ajutorul acestei sustineri, a respins fortele maresalului Khalifa Haftar, cel mai puternic om din estul Libiei, care incerca sa cucereasca Tripoli.Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat luni Turcia de faptul ca are, in razboiul civil libian, o "responsabilitate istorica si criminala", ca o tara care "pretinde sa fie membra NATO".Seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu i-a replicatmarti, denuntand o abordare "distructiva" a Frantei in Libia si acuzand-o ca incearca sa consolideze prezenta Rusiei in aceasta tara sfasiata de un razboi civil din 2011.Maresalul Haftar este sustinut de Emiratele Arabe Unite (EAU), Egipt si Rusia.Franta il sustine pe Haftar, potrivit multor analisti, insa Parisul dezminte.Parisul a cerut NATO sa ia masuri in urma unui recent incident naval franco-turc, acuzand Turcia de faptul ca a vizat fregata Le Courbet in timpul unui control al unor nave suspectate de incalcarea embargoului asupra armamentului impus Libiei - ceea ce Ankara dezminte - si acuzand un nou exemplu al "mortii cerebrale" a NATO.Senatorul Jean-Marie Bockel, membru al Adunarii Parlamentare a NATO, denunta ca "imperialismul turc creeaza o politica a tensiunii si, adesea, provocari"."Tot ceea ce sper este ca ceea ce se intampla in acest moment sa nu puna in pericol aceasta prezenta a Turciei in cadrul Aliantei Nord-Atlantice", a avertizat el."Unde sunteti? Unde va sunt prietenii? (...) Sunteti inauntrul sau in afara (NATO)?", a subliniat Ladislas Poniatowski, evocand achizitionarea de catre Turcia a unui sistem rus de aparare antiracheta de tip S-400 si contenciosul privind Ciprul.