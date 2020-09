Aproximativ 300 de militari romani si ucrainieni participa la un exercitiu pe Dunare, intre Tulcea si Izmail

Fortele Navale Romane au transmis miecuri, printr-un comunicat de presa, ca organizeaza, planifica si conduc, in perioada 7-11 septembrie, exercitiul romano-ucrainean Riverine 2020", pe fluviul Dunarea, in zona cuprinsa intre Tulcea si Izmail (Ucraina), la care participa aproximativ 300 de marinari militari din cele doua state."Riverine 2020 este condus de Flotila Fluviala si urmareste consolidarea cooperarii transfrontaliere romano-ucrainene in domeniul naval. La activitatile de instruire participa doua vedete blindate din Divizionul 67 Nave Purtatoare de Artilerie, doua vedete fluviale din Divizionul 88 Vedete Fluviale, un remorcher fluvial al Divizionului 131 Nave Sprijin Logistic si un elicopter Puma Naval din Grupul 256 Elicoptere.Structurile militare angrenate vor executa, impreuna cu nave ucrainene, precum si cu nave ale Garzii de Coasta din Ucraina si ale Politiei de Frontiera din Romania, manevre tactice, exercitii de inspectie si control la ambarcatiuni suspecte, exercitii de remorcaj si antrenamente de punere in aplicare a procedurilor de actiune pentru interventii in situatii de urgenta", se arata in comunicat.Sursa citata a precizat ca in ultimii ani, cooperarea dintre Fortele Navale ale Romaniei si cele ale Ucrainei a cunoscut o dezvoltare intensa in domeniul instruirii pe mare, prin participarea marinarilor militari romani si ucraineni la exercitii comune, precum si in domeniul invatamantului militar de marina, prin extinderea parteneriatelor educationale.Participarea Fortelor Navale Romane, cu capabilitati ale Flotilei Fluviale, la exercitiul "Riverine 2020", aduce o contributie semnificativa in vederea cresterii nivelului de pregatire si vine in sprijinul dezvoltarii relatiilor bilaterale, in scopul mentinerii securitatii si sigurantei in zona fluviului Dunarea, au mai mentionat Fortele Navale Romane.