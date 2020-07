Caras-Severin: O cisterna cu bitum lichid s-a rasturnat pe DN 6, la Slatina-Timis

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, in urma accidentului soferul autocisternei a ramas blocat in cabina si a fost nevoie de interventia unui echipaj de descarcerare pentru a fi scos afara. Barbatul era constient si cooperant, fiind preluat de o echipa de prim-ajutor de la Serviciul Judetean de Ambulanta.Scurgerea de bitum din cisterna nu poate fi oprita din cauza pozitiei in care se afla autovehiculul, precizeaza reprezentantii ISU Caras-Severin, motiv pentru care o macara va fi adusa pentru punerea pe roti a vehiculului."Situatia este evaluata de Garda de Mediu Caras-Severin si echipajul CBRN (Chimic, Biologic, Radioactiv si Nuclear n.r.) care, in functie de evolutia situatiei, vor lua masurile necesare pentru limitarea efectelor produse de scurgerea de bitum. Din informatiile primite de la Sectia Drumuri Nationale Caransebes, spre locul incidentului se deplaseaza o automacara de la Lugoj pentru a se incerca repunerea pe roti a cisternei", a informat ISU Caras-Severin.Traficul rutier in zona a fost oprit, iar la fata locului se afla trei echipaje de la Detasamentul de pompieri militari din Caransebes, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o masina pentru descarcerare si un echipaj SMURD . De asemenea, de la Detasamentul de pompieri Resita actioneaza un echipaj CBRN.