Curtea de Conturi acuza nereguli grave in procedurile de achizitie la Spitalul Militar "Carol Davila" pe perioada starii de urgenta

Neregulile constatate de Curtea de Conturi

Care a fost bugetul MApN pentru combaterea pandemiei noului coronavirus

In subordinea Ministerului Apararii Nationale functioneaza Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" (SUUMC). Aici, in urma adoptarii Decretului 195/2020 privind instituirea starii de urgenta, s-au implementat masuri de reorganizare cu caracter exceptional pentru diminuarea efectelor negative si combaterea raspandirii cu virusul SARS-CoV-2."Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", prin cumparare directa, utilizand platforma SEAP/SICAP, a achizitionat produse pe baza de comenzi ferme, fara insa a incheia un contract, angajamentul legal fiind comanda. Inexistenta contractelor a condus la stabilirea prin comanda a unor criterii minime de livrare a produselor, respectiv conditii obligatorii, dar a caror incalcare nu prevedea penalitati de intarziere sau sanctiuni legate de neindeplinirea lor. Procedandu-se in acest fel s-au inregistrat 37 fie intarzieri foarte mari in livrarea produselor, fie produsele nu au mai fost livrate deloc. De exemplu, in cazul comenzii nr.837/02.04.2020, in valoare de 2.064 mii lei cu TVA, pentru achizitia de echipamente de protectie, desi termenul maxim de livrare era de 5 zile de la data primirii comenzii, produsele au fost livrate etapizat, pana la data de 12.05.2020.Spitalul nu a respectat prevederile legale privind utilizarea catalogului electronic pus la dispozitie pe SEAP/SICAP pentru achizitionarea in regim de urgenta a 25.863 de seturi de combinezoane de protectie de la CN UNIFARM SA, in valoare de 2.404 mii lei cu TVA. Spitalul a atribuind direct achizitia, in conditiile in care Compania nu avea produsele respective ofertate in SEAP/SICAP. Modalitatea aleasa de SUUMC a restrans concurenta si implicit posibilitatea de a achizitiona produsele respective la pretul cel mai scazut pe care piata il putea genera la momentul respectiv, in conditii de libera concurenta.Spitalul a achizitionat 4.000 de seturi de combinezoane de protectie in valoare de 402 mii lei cu TVA, prin cumpararea directa, de la CN UNIFARM SA fara a incheia un angajament legal, comanda fiind intocmita dupa data livrarii si facturarii produselor. Prin nepublicarea unui anunt in SICAP, achizitorul nu si-a asigurat posibilitatea de a primi mai multe oferte din care sa o selecteze pe cea mai avantajoasa din punct de vedere al eficientei economice si totodata nu a asigurat respectarea principiilor care guverneaza atribuirea contractelor de achizitie publica, respectiv nediscriminarea si tratamentul egal al agentilor economici, transparenta in atribuirea contractelor, proportionalitatea si asumarea raspunderii prin incheierea unui contract sau comanda", se arata in raportul Curtii de Conturi elaborat la solicitarea Parlamentului.Intregul raport poate fi citit aici Potrivit Raportului Curtii de Conturi, bugetul Spitalului Militar a fost majorat de la valoarea de 785.822 mii lei la valoarea de 845.603 mii lei, majorarea fiind in suma de 59.781 mii lei."Potrivit datelor si informatiilor puse la dispozitie de reprezentantii entitatii publice verificate, in perioada 16.03.2020-14.05.2020 a fost angajata, pentru actiunile specifice starii de urgenta, suma totala de 26.799.776 lei, pana la data controlului fiind decontate cheltuieli in suma de 17.123.610 lei, respectiv 63,89% din valoarea cheltuielilor angajate.In perioada starii de urgenta, SUUMC, in calitate de conducator si coordonator al intregului proces de operationalizare a Spitalului Militar de Campanie de nivel ROL2-COVID-19, infiintat pentru tratarea formelor usoare si medii ale pacientilor infectati cu virusul SARS-CoV-2, precum si de asigurator al fondurilor necesare functionarii acestuia, a incheiat angajamente legale pentru decontarea unor cheltuieli efectuate in scopul achizitionarii de medicamente specifice, echipamente si dispozitive medicale de protectie (echipamente, truse, masti chirurgicale, ochelari protectie, combinezoane etc), precum si materiale sanitare de natura dezinfectantilor", se arata in raportul citat.Pe langa sumele primite de la bugetul de stat, unitatea medicala a primit in perioada 16.03.2020-14.05.2020 cu titlu gratuit bunuri materiale in valoare de 1.481 mii lei, gradul de utilizare al acestora fiind de 24,23%, valoarea bunurilor date in consum fiind de 359 mii lei. "Din totalul produselor primite la nivelul SUUMC cu titlu gratuit, materialele de protectie (masti, combinezoane, viziere) au fost in suma de 441 mii lei, reprezentand circa 30% din totalul donatiilor. Acestea au fost date in consum pe perioada starii de urgenta la nivelul Spitalului ROL 2 si SUUMC, in functie de data primirii lor, la data controlului existand in stoc o cantitate reprezentand circa 15% din produsele primite", sustine Curtea de Conturi.