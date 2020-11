Directorul Institutului Cantacuzino, despre vaccinul antigripal: "Speram ca pana la sfarsitul anului sau inceputul lui 2021 sa avem un produs sigur"

"In acest moment suntem in plin proces de testare si de reluare a cercetarii vis a vis de productia de vaccin gripal trivalent. A debutat acum o luna si jumatate testarea pe aproximativ 250.000 de oua embrionate si speram ca pana la sfarsitul anului sau inceputul anului 2021 sa avem un produs sigur pe care sa putem sa il autorizam si sa il dezvoltam ca produs sigur. In momentul in care vom putea raporta, avem acest produs sigur, trebuie sa facem transferul tehnologic intr-o arie de productie, conform normelor GMP. In acest moment suntem in plin proces de verificare, dezvoltare si cercetare a vaccinului trivalent", a afirmat Florin Oancea, intrebat in ce stadiu suntem cu privire la reluarea productiei de vaccin antigripal.Premierul Ludovic Orban a participat luni la conferinta de presa organizata la Institutul Cantacuzino cu ocazia lansarii pe piata a primului lot de produse imunostimulatoare OROSTIM - HV.