Doi militari romani, raniti in Afganistan. Acestia primesc ingrijiri medicale la spitalul din Baza Aeriana Kandahar, fiind in stare stabila

"Doi militari din cadrul Batalionului 191 Protectia Fortei "Golden Lions" au fost raniti miercuri, 21 octombrie, in Afganistan, in jurul orei 19:32, ora Romaniei, in timpul unei misiuni de patrulare in zona de responsabilitate, in urma unui atac cu dispozitiv exploziv improvizat.Militarii romani se deplasau cu un convoi de autovehicule MRAP (Mine Resistant Ambush Protected / autovehicule rezistente la mine si protejate impotriva ambuscadelor), in regiunea Kandahar. Dispozitivul exploziv s-a declansat la trecerea ultimului autovehicul din coloana. In urma exploziei, au fost raniti sergentul Adrian Ioan Czifrak si caporalul clasa a II-a Iosif Ioan Reman.Militarii din patrula au aplicat procedurile standard prevazute de regulile de angajare, asigurand zona si actionand de urgenta pentru acordarea primului ajutor militarilor raniti si evacuarea intregului echipaj al vehiculului afectat de explozie catre Spitalul Militar ROL-2 din Baza Aeriana Kandahar, unde cei doi militari raniti, aflati in stare stabila, beneficiaza de tratament medical de specialitate. Ceilalti trei membri ai echipajului sunt evaluati medical, conform cerintelor standard aplicabile in aceste situatii.Ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, sunt in legatura permanenta cu comanda Batalionului 191 Protectia Fortei si urmaresc evolutia starii de sanatate a militarilor raniti.Militarii aradeni au fost dislocati in teatrul de operatii din Afganistan in luna august, pentru o misiune de sase luni", se arata intr-un comunicat al Ministerului Aparatii Nationale.