FOTO Drone MQ-9 Reaper, realizate pentru Fortele Aeriene ale Statelor Unite, au ajuns la baza de la Campia Turzii

Americanii au investit peste 143 de milioane de dolari la Campia Turzii

In cadrul evenimentului a fost prezentata si o aeronava MQ-9 Reaper, un vehicul aerian fara pilot (UAV) care poate efectua operatii de zbor comandate de la distanta sau autonome. Drona a fost dezvoltata de General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), in special pentru Fortele Aeriene ale Statelor Unite (USAF), noteaza Defense Romania Personalul care opereaza aeronava este dispus in facilitati militare stationare si poate sa observe terenul folosind mai multi senzori, inclusiv o camera termografica. Comanda operatorului dureaza 1,2 secunde pentru a ajunge la drona printr-o legatura prin satelit. MQ-9 Reaper este echipat cu sase rampe de acrosaj, care pot transporta, fiecare, sute de kilograme.Un detasament alcatuit din aeronave MQ-9 Reaper si aproape 90 de militari apartinand Fortelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii este prezent, pentru urmatoarele luni, in Baza 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu" din Campia Turzii, judetul Cluj. David Muniz, insarcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucuresti, a declarat ca Statele Unite au investit peste 143 de milioane de dolari in baza de la Campia Turzii, din 2015 pana in prezet.Muniz si Bailey au discutat impreuna cu seful Statului Major al Fortelor Aeriene Romane, general-maior Viorel Pana, despre contributia si rolul Fortelor Aeriene Romane si Fortelor Aeriene ale SUA in cadrul masurilor NATO de reasigurare a flancului estic al Aliantei Nord-Atlantice, precum si la cooperarea bilaterala in cadrul parteneriatului strategic Romania - SUA.