Elevi si profesori de la trei licee din Alba Iulia, testati pozitiv cu coronavirus. Inceperea cursurilor a fost amanata

La Seminarul Ortodox "Sfantul Simion Stefan" din Alba Iulia inceputul anului scolar a fost amanat, dupa ce doi profesori au fost confirmati pozitiv cu COVID-19. Directorul Seminarului, preot Eugen Pintea, a precizat, duminica seara, ca va propune testarea tuturor profesorilor."Vom astepta finalizarea anchetei epidemiologice de catre DSP, pentru a vedea cum vom proceda mai departe. Cel mai probabil, vom merge pe varianta scoala online", a declarat Eugen Pintea. Acesta a completat ca, luni dimineata, va avea loc o noua intalnire a profesorilor, cu respectarea distantei impuse de normele sanitare si echipamente de protectie, pentru a se consulta privind activitatea scolara.In prima zi de scoala nu au loc activitati cu elevii. Seminarul Ortodox are aproximativ 620 de elevi si, initial, era trecut in scenariul 2, cel galben, cu scoala hibrid: adica elevi impartiti pe grupe, jumatate la scoala, jumatate online.Cazuri de infectare cu COVID-19 au fost identificate in ultima saptamana si in randul elevilor de la Colegiul National "Horea, Closca si Crisan". Intr-o clasa de a XII-a sunt nu mai putin decat sase cazuri testate pozitiv. Toti sunt asimptomatici. Colegiul a amanat prezenta fizica a elevilor din clasa a XII-a pana dupa 21 septembrie, cand se asteapta sosirea mobilierului individual.Situatia este mai complicata la Colegiul National Militar "Mihai Viteazul", unde patru elevi carte erau deja cazati in internatul scolii au fost confirmati cu coronavirus . Sunt elevi din Alba Iulia, Maramures, Mures si Arges. In cazul primilor trei elevi infectati, s-a facut o ancheta epidemiologica si au fost stabiliti, deocamdata, 20 de contacti - elevii care au dormit in spatii comune (trei dormitoare), care au fost izolati de restul tinerilor.Potrivit conducerii Colegiului, sunt doua variante: fie se ramane pe varianta carantinarii contactilor si se incepe scoala conform programarii, fie se decide intrarea in scenariul rosu - adica scoala online si toti cei 460 de elevi vor fi trimisi acasa. O decizie va fi luata luni, 14 septembrie, la nivelul Ministerului Apararii Nationale.