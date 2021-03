Cel mai complex exercitiu NATO condus de Fortele Navale Romane. Iau parte peste 2.000 de militari si 18 nave de lupta

Navele militare straine au acostat in portul Constanta in perioada 17 - 19 martie, pentru o escala de refacere a capacitatii de lupta si pentru pregatirea ultimelor detalii organizatorice.Potrivit reprezentantilor Statului Major al Fortelor Navale (SMFN), activitatile de instructie sunt conduse de Comandamentul Flotei, fortele participante fiind din Bulgaria, Grecia, Olanda, Polonia, Romania, Spania, Statele Unite ale Americii si Turcia.Un crucisator, un distrugator, fregate, corvete, dragoare si vanatoare de mine, nave purtatoare de rachete, o nava de patrulare si remorchere maritime isi vor uni eforturile pentru a desfasura, incepand cu 22 martie, secventele planificate pe mare ale "Sea Shield 21", iar lupta impotriva amenintarilor aeriene va fi asigurata de aeronave F-16 "Fighting Falcon", MiG 21 "Lancer" si elicoptere IAR-330 ale fortelor aeriene si navale romane, impreuna cu avioane de vanatoare "Eurofighter Typhoon" din Spania si aeronave de cercetare aeriana din SUA si Turcia.Seful SMFN, contraamiral Mihai Panait, a mentionat ca "sunt seriale in fiecare zi, de la trageri de artilerie la exercitii de cautare a submarinului, la exercitii de descoperire si de atac al navelor sau al aviatiei".Doua dintre cele mai puternice nave maritime de lupta americane participa la exercitiu, ambele avand la bord rachete impotriva tintelor navale si aeriene."USS Monterey si USS Thomas Hudner participa la exercitiu si, impreuna cu toata echipa, lucram sa construim forte capabile de lupta impotriva submarinelor si ajutam la dezvoltarea tacticilor de lupta cu aliatii", a afirmat reprezentantul Fortelor Navale ale SUA, amiralul Jeff Spivey.Conform SMFN, in zona litoralului, trei detasamente mobile de lansare rachete ale Fortelor Navale Romane si o baterie de rachete de coasta a Fortelor Navale Poloneze vor actiona conjugat de la Capu Midia, pentru respingerea fortelor inamice. Marinarii militari polonezi participa pentru prima data la exercitiul "Sea Shield 21" cu un sistem mobil de rachete sol-nava "Kongsberg".Secventele terestre ale "Sea Shield 21" sunt completate de exersarea unor proceduri operationale pentru protectia cailor de comunicatii terestre si a portului Constanta, la care participa un detasament de scafandri militari specializati in lupta impotriva dispozitivelor explozive improvizate (EOD) impreuna cu un pluton de infanterie al Fortelor Terestre Romane.Statul Major al Fortelor Navale a planificat, in cadrul "Sea Shield 21", evaluarea pachetului unic de forte navale pus la dispozitia NATO si a UE, precum si certificarea fregatei "Regina Maria" pentru a face parte din pachetul de forte de raspuns al NATO (NRF, NATO Response Force), in anul 2022.Obiectivul principal al exercitiului multinational "Sea Shield 21" il reprezinta verificarea si consolidarea nivelului de interoperabilitate si de cooperare dintre Fortele Navale Romane si celelalte categorii de forte din Armata Romaniei, diferite structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne si alte forte navale NATO.Potrivit SMFN, prima editie a exercitiului multinational "Sea Shield" a avut loc in 2015, iar in anii urmatori scenariile acestuia au fost adaptate, pentru a raspunde, rapid si eficient, la intregul spectru de amenintari la adresa securitatii maritime si a stabilitatii regionale.Exercitiile "Sea Shield" si "Poseidon" planificate, organizate si conduse de Fortele Navale Romane sunt cuprinse in Programul NATO de instruire multinationala consolidata/ intrunita (CJET - Combined Joint Enhanced Training), un concept complex, destinat instruirii fortelor aliate, care a fost propus de Romania la Summitul NATO de la Varsovia, in anul 2016, pentru intarirea masurilor de securitate pe flancul sud-estic european, precum si pentru a asigura prezenta continua a fortelor aliate in regiunea Marii Negre.