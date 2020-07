FOTO Misiune de succes a militarilor romani in Mali. Militar ONU cu probleme medicale, evacuat pe cale aeriana

Chiar in seara dinaintea sarbatoririi Zilei Aviatiei si a Fortelor Aeriene Romane, tura de serviciu a detasamentului Carpathian Pumas a fost alertata pentru executarea unei misiuni MEDEVAC, in sprijinul unui militar ONU aflat in teren, care suferise un sindrom coronarian, parte a unui convoi egiptean, potrivit armataromaniei.ro Urgentele medicale cer reactie rapida, astfel incat pentru indeplinirea misiunii un elicopter IAR 330 L-RM in configuratie MEDEVAC a decolat in mai putin de 30 de minute de la primirea solicitarii catre locul indicat.La fel ca in cazul primului MEDEVAC al rotatiei a doua, misiunea a avut loc pe timpul noptii, iar aterizarea pentru preluarea pacientului s-a executat la locul de stationare a convoiului la momentul respectiv, in teren deschis, nemarcat. "Un element de luat in seama a fost lipsa luminozitatii, dar sistemul Brightnite ne-a ajutat sa avem vizibilitate buna pe traiect si sa identificam locul de aterizare", a spus cpt.cdor. Costel Ciobanu, pilotul comandant, citat de sursa mentionata.Pe timpul deplasarii cu aeronava, dupa preluarea din teren, pacientul a fost asistat de echipa medicala formata dintr-un doctor cu pregatire in medicina de urgenta si experienta in evacuare medicala, doi asistenti medicali cu competente de asistare a pacientilor critici si doi luptatori de forte speciale care au avut ca misiune protectia echipajului la sol si pe timpul zborului."A fost o misiune interesanta, solicitanta, chiar daca a fost un caz din sfera medicala (sindrom coronarian acut), nu traumatica, cum te-ai astepta in mediul acesta de securitate . Pana acum am avut doar cazuri chirurgicale sau de trauma. Ma bucur ca ne-au chemat, in asemenea situatii este esential ca pacientul sa primeasca cat mai repede tratament, pentru a se salva cat mai mult din muschiul cardiac. Si bineinteles e foarte important ca pe timpul transferului sa fie inceput tratamentul suportiv, ceea ce s-a si intamplat", a explicat lt. col. medic Stefan Zamfir.Dupa aterizarea aeronavei, pacientul a fost predat catre ambulanta din cadrul spitalului ROL 2 chinez pentru continuarea tratamentului si supraveghere. "Cand se da alerta reactionam rapid, adrenalina isi spune cuvantul si ramanem concentrati pe misiune. Aparatura si materialele erau pregatite, iar calmitatea din vocea doctorului cand ne-a transmis ultimele indicatii referitoare la medicatie ne-a dat incredere. Diferenta fata de mediul in care lucram acasa, la spital, e data de spatiul restrans din elicopter si de faptul ca, fiind noapte si respectand procedurile de siguranta, am fost nevoiti sa lucram doar la lumina lanternelor," a adaugat plutonierul major Anca Negus, asistent medical.De asemenea, contextul actual al epidemiei de COVID-19 obliga echipajul la un plus de atentie in interactiunea cu pacientii: atat personalul medical, cat si colegii lor din cadrul Detasamentului de Cautare Salvare prin Lupta trebuie sa poarte echipament de protectie, iar dupa aterizare personalul tehnic de sol trebuie sa execute dezinfectarea elicopterului.Din luna octombrie 2019, Romania contribuie la eforturile internationale de mentinere a pacii cu un detasament al Fortelor Aeriene format din 120 de militari si 4 elicoptere IAR-330 L-RM participant la Misiunea Multidimensionala Integrata ONU de Stabilizare in Republica Mali (MINUSMA).