Fotografii cu sistemul antiaerian Gepard din Turda, dislocat in premiera in misiunea NATO din Polonia

Un detasament de 102 militari din Batalionul 3 Aparare Antiaeriana "Potaissa" din Turda isi incepe misiunea de sase luni in Polonia, in cadrul Grupului de Lupta NATO dislocat in Baza militara Bemowo Piskie.Odata cu preluarea misiunii, Batalionul 3 Aparare Antiaeriana "Potaissa" disloca pentru prima data in afara teritoriului national sistemul antiaerian Gepard din dotare, misiunile din rotatiile precedente fiind indeplinite, pentru trei ani si jumatate, cu complexul antiaerian Oerlikon, care va fi readus in tara de detasamentul Batalionului 205 Aparare Antiaeriana "General Gheorghe Parvulescu" din Craiova, aflat la final de misiune in Polonia, se arata intr-un comunicat MApN transmis luni.Dislocarea artileristilor antiaerieni din Turda reprezinta cea de-a VIII-a rotatie a contributiei Romaniei la prezenta aliata inaintata (enhanced Forward Presence -eFP) a Aliantei Nord-Atlantice in Polonia.Armata Romaniei participa din anul 2017 cu un detasament de aparare antiaeriana la misiunea de consolidare a prezentei inaintate intarite in nord-estul Aliantei, in cadrul Grupului de lupta NATO din Polonia condus de Statele Unite, conform deciziei asumate de Romania dupa Summitul NATO de la Varsovia.Sistemul antiaerian Gepard face parte din categoria tehnicii autopropulsate blindate, cu mobilitate ridicata si timp foarte scurt de reactie, misiunea sa tactica fiind angajarea luptei atat impotriva tintelor aeriene care ataca prin surprindere, la joasa inaltime, cu o viteza de pana la 475 m/s, cat si a tintelor terestre. Dotat cu doua tunuri Oerlikon calibru 35 mm, dispune de radar de cercetare si insotire si nu necesita calare pentru executarea tragerilor din mers cu sau fara opriri. In pofida greutatii relativ ridicate, capacitatea de deplasare a sistemului este de 60 km/h si autonomia de peste 500 km.De asemenea, complexul antiaerian are in compunere o serie de instalatii specializate, precum cele de vedere pe timp de noapte, hidraulica de scufundare, protectie nucleara, bacteriologica si chimica sau de fumizare, putand fi folosit in lupta in orice conditii meteorologice, ziua si noaptea, nefiind afectat de bruiajul radioelectronic.