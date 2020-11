Germania reabiliteaza militarii homosexuali, discriminati din cauza orientarii lor sexuale

Textul - care este necesar sa fie aprobat de catre Parlament pentru a deveni lege - permite "sa se dea o pagina neagra din istoria armatei", a apreciat ministrul german al Apararii Annegret Kramp-Karrenbauer, supranumita AKK, intr-un interviu acordat grupului de presa Redaktionsnetzwerks."Nu putem sterge suferinta tuturor acestor oameni si nici nu putem repara problemele pe care le-au avut in cariera. Insa vrem sa facem un gest acolo unde este posibil", a subliniat ministrul conservator.Concret, proiectul elaborat de catre Ministerul Justitiei prevede anularea condamnarilor militarilor - radiati sau degradati de catre tribunale militare din cauza orientarii lor sexuale.Ei vor primi de asemenea o despagubire simbolica forfetara in valoare de 3.000 de euro, un semn care vizeaza sa "restaureze demnitatea tuturor acestor barbati care nu voiau nimic altceva decat sa-si apere tara", anunta AKK.Militarii gay a caror cariera a fost afectata vor primi aceeasi suma.Ministerul evalueaza ca este vorba despre aproximativ 1.000 de barbati care vor cere aceasta reabilitare.Pana la sfarsitul anilor '60, homosexualitatea antrena, in Germania de Vest (RFG), revocarea sistematica a militarilor.Tolerati ulterior, militarii homosexuali erau considerati insa un element de insecuritate si erau exclusi de la sarcini de responsabilitate.Homosexualitatea a fost scoasa de sub incidenta penala in 1969, insa articolul 175 din Codul Penal care o califica drept un delict a fost abolit abia in 1994, iar discriminarea a continuat in cadrul Bundeswehr pana in 2000.Din 2000, in baza unei hotarari a Curtii Constitutionale, armata germana a abolit limitarea carierei din cauza homosexualitatii si s-a deschis femeilor.CITESTE SI Contre pe Facebook intre Clotilde Armand si Gabriela Firea: "Sa-l intrebati pe Tudorache ce a facut cu 1 miliard de lei. Asa e cand esti socialist iubitor de diamante"