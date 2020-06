Malina, eleva cu media 10.00 la Bacalaureat, de la Colegiul Militar cu promovare 100%: "Ma simt implinita ca se vede munca de atatia ani de zile"

Ziare.

"Sunt foarte fericita si ma simt implinita ca, in sfarsit, se vede munca de atatia ani de zile. Sunt nespus de recunoscatoare tuturor cadrelor didactice si militare care m-au pregatit timp de patru ani de zile si ma bucur foarte mult ca am reusit sa imbin atat sportul cat si invatatura, spre un asemenea rezultat. Sunt mandra ca am absolvit Colegiul National Militar Mihai Viteazu din Alba Iulia, institutie care mi-a oferit o asa pregatire pentru rezultatul acesta deosebit", a spus emotionata Malina.Atat profesoara care i-a fost diriginte in cei patru ani de liceu, Carmen Roman, cat si colegii o descriu pe Malina ca fiind o tanara optimista, implicata in toate activitatile colectivului si ale clasei. In toti anii de liceu, Malina a fost o eleva constiincioasa si dedicata studiului dar si sportului. A reusit sa imbine perfect studiul cu sportul, obtinand medii mari si premii la final de an scolar, urcand si pe podiumurile de premiere la diferite competitii sportive."Suntem foarte mandri de tine, Malina, si iti dorim sa ai cat mai multe succese si realizari in viitor!", au transmis reprezentantii Colegiului. Toti cei 116 absolventi ai promotiei 2020 au promovat examenul maturitatii.Media examenului de bacalaureat la nivelul colegiului militar, inainte de contestatii, este 8,88. 57 de absolventi au obtinut medii peste 9,00. De asemenea, s-au obtinut 27 de note de 10 la disciplinele: fizica - 16, matematica - 8 si limba si literatura romana - trei note de 10."Felicitari dragi absolventi, suntem mandri de voi! Felicitari adresam si cadrelor didactice si militare care v-au indrumat pasii pe calea cunoasterii si v-au pregatit pentru obtinerea acestor rezultate!" au mai spus reprezentantii Colegiului National Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia.