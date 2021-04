Ministerul Apararii face recrutari. Care sunt conditiile si probele fizice pentru viitorii maistri militari si subofiteri

"Pana la data de 29 aprilie, ora 12:00, se fac inscrieri pentru ofiteri (108 locuri in academiile militare si UNAp) - invatamant universitar militar, maistri militari (484 de locuri) si subofiteri (591 de locuri) - invatamant postliceal militar. Daca doriti sa urmati invatamantul universitar sau postliceal militar, puteti sa va inscrieti si sa obtineti mai multe informatii contactand un recrutor de la biroul informare-recrutare care functioneaza in cadrul centrului militar din judetul/sectorul in care aveti domiciliul", anunta MApN.Pentru posturile de subofiteri, locurile sunt disponibile astfel:- 26 la Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu", Sibiu (3 ani)- 9 la Academia Fortelor Aeriene "Henri Coanda", Brasov (3 ani)- 7 la Academia Navala "Mircea cel Batran", Constanta (4 ani)- 55 la Academia Tehnica Militara "Ferdinand I", Bucuresti (4 ani)- 11 la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I", Bucuresti (3 ani)- 9 la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", Bucuresti, specializarea Drept.Admiterea se va desfasura astfel:23 iulie - institutiile de invatamant superior militar (ofiteri) Probe: matematica, informatica si limba engleza01 august - subofiteri Probe: matematica si limba engleza03 august - maistri militari Probe:matematica si limba englezaMApN mai precizeaza ca numerele de telefon si adresele birourilor informare-recrutare din cadrul centrelor militare le gasiti AICI si AICI