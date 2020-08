Lovitura de stat din Mali: Ministerul Apararii anunta ca militarii romani sunt in siguranta si isi continua misiunile

Demisia, in direct

"Militarii romani aflati in Misiunea Multidimensionala Integrata ONU de Stabilizare in Republica Mali (MINUSMA) sunt in siguranta si isi desfasoara activitatile conform programului normal.Detasamentul Carpathian Pumas se afla, de la inceputul misiunii, in baza ONU Camp Castor, din Gao, aflata la o distanta de peste 1.000 de kilometri de capitala Bamako.Situatia este in permanenta monitorizata de conducerea Ministerului Apararii Nationale, care este in legatura atat cu militarii detasamentului romanesc din Mali, cat si cu Organizatia Natiunilor Unite", se arata in comunicatul MApN.Presedintele malian Ibrahim Boubacar Keita si-a anuntat demisia in direct la televiziune in zorii zilei de miercuri, in urma loviturii de stat militare de marti, transmite dpa, iar AFP relateaza ca militarii care au preluat puterea au anuntat in cursul noptii ca doresc sa instituie "o tranzitie politica civila" care sa conduca la alegeri generale "intr-un interval de timp rezonabil".Natiunile Unite, Uniunea Europeana, Comisia Uniunii Africane si Comunitatea Economica a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) au condamnat actiunile armatei. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut ''eliberarea imediata'' a presedintelui, iar UE a transmis ca "condamna tentativa de lovitura de stat in desfasurare in Mali si respinge orice schimbari anticonstitutionale". "Acesta nu poate fi in niciun caz raspunsul la profunda criza socio-politica ce a lovit Mali de cateva luni", se mentiona intr-un comunicat al UE.Ulterior, ECOWAS a anuntat ca a decis sa inchida granitele statelor membre cu Mali, sa suspende tara din organismele de luare a deciziilor "cu efect imediat" si sa intrerupa temporar fluxurile financiare intre cele 14 tari membre si Bamako.Militarii au inceput sa se revolte marti dimineata in orasul-garnizoana Kati, situat la 15 kilometri nord-vest de Bamako. Lovitura de stat militara s-a produs dupa cateva saptamani de tensiuni politice si proteste antiguvernamentale repetate, in timpul carora negocierile dintre guvern si opozitie, care este condusa de popularul cleric Mahmoud Dicko, fost aliat al lui Keita, au esuat.Situatia este in permanenta monitorizata de conducerea Ministerului Apararii Nationale, care este in legatura atat cu militarii detasamentului romanesc din Mali, cat si cu Organizatia Natiunilor Unite.Din luna octombrie 2019, Romania contribuie, pentru o perioada de un an, la eforturile internationale de mentinere a pacii in Mali cu un detasament al Fortelor Aeriene Romane format din 120 de militari si 4 elicoptere IAR-330 Puma L-RM.