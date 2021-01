Ministerul Apararii Nationale anunta ca peste 40.000 de apeluri de la persoane interesate de vaccinare au fost preluate in cele 44 de centre gestionate de militari, in ultimele 24 de ore

"Telefoanele suna fara oprire. Cele 44 de call-center gestionate de noi, pentru programarea la vaccinare impotriva COVID-19, au preluat deja peste 40.000 de apeluri doar in ultimele 24 de ore. Peste 800 de militari lucreaza pe doua schimburi, pentru a fi cat mai eficienti in programarea telefonica la vaccinare", au transmis, marti, reprezentantii Ministerului Apararii Nationale.Acestia apreciaza ca "aparitia vaccinului este cea mai buna veste in contextul pandemiei".In Romania se deruleaza cea de-a doua etapa a Strategiei nationale de vaccinare, persoanele avand posibilitatea de a se programa la vaccinare si telefonic.CITESTE SI: Ionel Petre, liderul filialei Dambovita, solicita conducerilor ALDE si PRO Romania separea politica