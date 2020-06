Ministrul Apararii sustine mentinerea pensiilor militarilor: Indatoririle legale ale militarilor fata de tara continua si dupa ce trec in rezerva

Ziare.

Ciuca aduce mai multe argumente in sprijinul afirmatiilor sale."Pe timpul activitatii, militarii au aproape cea mai mica grila de salarizare dintre bugetari , cu toate ca sunt permanent la ordin, stau aproape toata viata departe de familie, participa la misiuni de razboi sau sunt prin poligoane si, foarte important, au restranse mai multe drepturi constitutionale", a scris ministrul Apararii, pe pagina sa de Facebook.El mentioneaza ca "militarii nu au voie sa aiba inca un serviciu sau propria afacere, nu au dreptul sa se asocieze in sindicate, nu pot face greva , iar libertatea lor de circulatie este restransa pentru ca au nevoie de aprobari cand parasesc garnizoana sau tara; spre deosebire celelalte categorii de bugetari, militarii nu beneficiaza de libertatea intrunirilor, libertatea de exprimare si dreptul de a fi ales"."Militarii sunt pregatiti sa intervina in orice ora din zi sau din noapte in sprijinul populatiei la pace, pe timp de razboi sau in situatii speciale si dau aici un singur exemplu - situatia pe care o traim in prezent, generata de pandemia de COVID-19. Cred ca este foarte important sa intelegem ca nu putem schimba regulile fara sa analizam nici sistemul in sine, nici implicatiile, si nu ma refer aici doar la cele financiare, ci la intreaga functionalitate si particularitate a sistemului, la resursa umana - pentru ca specialistii se formeaza in timp, cu efort si costuri - si, peste toate, impactul bugetar al acestei modificari nu este relevant in tot ansamblul financiar", subliniaza ministrul Apararii.Nicolae Ciuca arata ca "fiecare militar este constient ca, atunci cand depune juramantul, isi asuma riscurile, isi asuma responsabilitatea a ceea ce inseamna apararea tarii chiar cu pretul vietii, stie care sunt limitarile, constrangerile si, din nou, drepturile restranse, ca va avea o viata plina de privatiuni, pentru ca asta este viata de militar"."Militarii inteleg situatia dificila generata de actuala pandemie, dar au incredere ca tara ii respecta pentru sacrificiul lor. Dupa ce am prezentat aceste informatii, conchid cu o intrebare: daca trebuie sa fim egali la pensionare nu ar fi corect sa fim egali si pe timpul vietii active?", mai scrie Ciuca.