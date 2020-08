NSA si FBI au demascat un instrument sofisticat folosit de hackerii rusi. Metoda este comparata cu "un cutit militar elvetian"

Potrivit NSA si FBI, principala directie ruseasca de spionaj, cunoscuta drept GRU, utilizeaza un cod de hacking numit "Drovorub" pentru a accesa computere care folosesc sistemul de operare Linux, folosit in infrastructura serverelor."Sistemele Linux sunt folosite in sistemele de securitate ntionala, Departamentul Apararii si Baza Industriala de Aparare, precum si in comunitatea mai larga de securitate cibernetica", a spus Keppel Wood, director operational in Directia de Securitate Cibernetica a NSA."Malware-ul are potentialul sa aiba un impact extins daca reteaua de aparare nu ia masuri impotriva sa", a aratat acesta.Dezvaluirea este unica, a declarat un fost oficial in spionajul occidental, avand in vedere atribuirea directa oferita de agentiile americane.NSA si FBI au identificat o legatura directa intre Drovorub si o echipa de spionaj ruseasca - Principalul Centru de Servicii Speciale (GTsSS), unitatea militara 26165.Potrivit agentiilor, GTsSS este asociata cu aceiasi hackeri care au accesat reteaua de computere a Comitetului National Democrat, in 2016."Drovorub este 'un cutit militar elvetian' de capabilitati care permite atacatorului sa efectueze multe functii diferite, cum ar fi furtul de fisiere si controlarea de la distanta a computerului victimei", a spus Steve Grobman, director pentru tehnologie la compania de securitate cibernetica McAfee.Raportul extrem de tehnic al NSA si FBI, de 45 de pagini, este cel mai recent dintr-o serie de dezvaluiri publice facute de guvernul american referitoare la operatiunile de hacking ale Rusiei inainte de alegerile prezidentiale din 2020.Agentiile nu au spus ce tip de organizatii au fost compromise de Drovorub."NSA publica aceste informatii pentru a contracare capabilitatile GRU GTsSS, care continua sa ameninte Statele Unite si pe aliatii acestora", a declarat Wood.FBI nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii.