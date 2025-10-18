O mie de galateni, prezenti la slujaba inchinata militarului ucis in Afganistan

Duminica, 23 Martie 2008, ora 21:15
1726 citiri
O mie de galateni, prezenti la slujaba inchinata militarului ucis in Afganistan

Aproximativ 1.000 de persoane au asistat, duminica seara, la slujba de la Biserica "Sfantul Dumitru" din Galati, oficiata de episcopul Dunarii de Jos, PS Casian Craciun, inchinata sublocotenentului (post mortem) Ionut Cosmin Sandu, decedat joi in provincia Zabul din Afganistan, anunta NewsIn.

Sicriul cu trupul sublocotenentului Ionut Cosmin Sandu a sosit, duminica seara, la Galati, si a fost depus la Biserica "Sfantul Dumitru", situata in cartierul in care militarul locuia cu familia lui. Slujba a fost oficiata de episcopul Dunarii de Jos, PS Casian Craciun, si a adunat aproape o mie de galateni, care au venit sa ii aduca militarului decedat un ultim omagiu.

Oamenii au depus flori la sicriu si s-au declarat indurerati de tragedia care a lovit, pentru a doua oara, Batalionul 300 Infanterie Mecanizata "Sfantul Andrei" din Galati. Tinerii, dar si batranii din multimea adunata in fata bisericii, au spus ca autoritatile de la Bucuresti trebuie sa caute solutii pentru ca batalioanele romanesti mobilizate in zonele internationale de conflict sa nu mai inregistreze pierderi de vieti omenesti.

Sublocotenentul (p.m.) Ionut Cosmin Sandu avea 29 de ani, era casatorit si avea doi copii. El a plecat in Afganistan in decembrie 2007, alaturi de colegii sai din Batalionul "Sfantul Andrei" din Galati. Joi, 20 martie, in timpul unei misiuni de patrulare in provincia Zabul, Sandu a decedat dupa ce autovehiculul Humvee in care se afla a trecut peste un dispozitiv exploziv.

Un alt camarad, caporalul Silviu Atanasiu (26 de ani, necasatorit), a fost ranit la piciorul stang in timpul aceluiasi incident. Cei doi se aflau la a doua misiune in Afganistan. Incidentul este cercetat de o comisie condusa de comandantul batalionului.

Un nou război se întrevede la orizont. Trump se oferă să intervină: ”Sunt bun la rezolvarea războaielor”
Un nou război se întrevede la orizont. Trump se oferă să intervină: ”Sunt bun la rezolvarea războaielor”
Tensiunile dintre Afganistan şi Pakistan s-au intensificat în ultimele zile, odată cu schimburile de focuri mortale dintre cele două ţări vecine, care au alimentat temerile privind un...
Soluțiile ministrului Educației pentru combaterea consumului de droguri în școli: „Mulţi poliţişti, mai ales acolo unde ştim că sunt riscuri”
Soluțiile ministrului Educației pentru combaterea consumului de droguri în școli: „Mulţi poliţişti, mai ales acolo unde ştim că sunt riscuri”
Ministrul Educației, Daniel David, a prezentat vineri o serie de măsuri pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri în școli. Oficialul a subliniat că responsabilitatea revine atât...
#militar, #Afganistan, #repatriere, #duminca, #slujba, #galateni , #militari
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Argentinienii au facut la unison acelasi anunt despre Messi si iubita sa! Fotbalistul a rupt tacerea si a lamurit totul
Digi24.ro
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: "Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul si au plecat. Mirosea a gaz pana la etajul 7"
Adevarul.ro
Cine pune in pericol siguranta energetica a Romaniei si face jocurile Rusiei. Economist: "Erati in echipa cu Calin Georgescu"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Senatul SUA pregătește ”lovitura de baros” pentru Putin: ”A venit momentul să acționăm” dur contra Rusiei
  2. Ați crezut că Putin va ceda precum Netanyahu la presiunea lui Trump? Dictatorul rus a găsit chichița chiar în SUA
  3. Andrei Caramitru, despre explozia catastrofală din București: "Cât timp nu respectăm absolut nicio regulă, efectiv murim de prostie și omorâm și pe alții în jurul nostru"
  4. Vineri, ziua tragediilor. A început cu explozia din Rahova și s-a încheiat cu doi copii găsiți înecați într-o baltă în Vaslui
  5. Momentul în care Trump scapă o înjurătură în timp ce vorbea despre președintele Venezuelei VIDEO
  6. Tragedie pe șosea. Trei oameni au murit și peste 60 au fost răniți într-un accident de autobuz. Unde a avut loc accidentul VIDEO FOTO
  7. De ce insistă Zelenski să primească din SUA rachete Tomahawk. Ce obiectiv strategic din Rusia ar putea neutraliza Ucraina FOTO
  8. Război pentru petrol sau luptă împotriva cartelurilor? Ce se află în spatele escaladării dintre SUA și Venezuela ANALIZĂ
  9. Alți magistrați părăsesc sistemul. Un procuror și un judecător au demisionat. Decretele semnate de președintele Nicușor Dan
  10. Românul care i-a incendiat casa lui Keir Starmer a ajuns în fața justiției britanice. A scăpat de acuzația de terorism FOTO