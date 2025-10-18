O mie de galateni, prezenti la slujaba inchinata militarului ucis in Afganistan

Aproximativ 1.000 de persoane au asistat, duminica seara, la slujba de la Biserica "Sfantul Dumitru" din Galati, oficiata de episcopul Dunarii de Jos, PS Casian Craciun, inchinata sublocotenentului (post mortem) Ionut Cosmin Sandu, decedat joi in provincia Zabul din Afganistan, anunta NewsIn.

Sicriul cu trupul sublocotenentului Ionut Cosmin Sandu a sosit, duminica seara, la Galati, si a fost depus la Biserica "Sfantul Dumitru", situata in cartierul in care militarul locuia cu familia lui. Slujba a fost oficiata de episcopul Dunarii de Jos, PS Casian Craciun, si a adunat aproape o mie de galateni, care au venit sa ii aduca militarului decedat un ultim omagiu.

Oamenii au depus flori la sicriu si s-au declarat indurerati de tragedia care a lovit, pentru a doua oara, Batalionul 300 Infanterie Mecanizata "Sfantul Andrei" din Galati. Tinerii, dar si batranii din multimea adunata in fata bisericii, au spus ca autoritatile de la Bucuresti trebuie sa caute solutii pentru ca batalioanele romanesti mobilizate in zonele internationale de conflict sa nu mai inregistreze pierderi de vieti omenesti.

Sublocotenentul (p.m.) Ionut Cosmin Sandu avea 29 de ani, era casatorit si avea doi copii. El a plecat in Afganistan in decembrie 2007, alaturi de colegii sai din Batalionul "Sfantul Andrei" din Galati. Joi, 20 martie, in timpul unei misiuni de patrulare in provincia Zabul, Sandu a decedat dupa ce autovehiculul Humvee in care se afla a trecut peste un dispozitiv exploziv.

Un alt camarad, caporalul Silviu Atanasiu (26 de ani, necasatorit), a fost ranit la piciorul stang in timpul aceluiasi incident. Cei doi se aflau la a doua misiune in Afganistan. Incidentul este cercetat de o comisie condusa de comandantul batalionului.

