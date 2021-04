Peste 700 de civili ucisi dupa puciul militar din Myanmar

"Rivalitatile geopolitice in Myanmar fac dificil de gasit puncte comune, asa cum constatam, dar avem datoria de a incerca", a scris seful diplomatiei europene Josep Borrell pe un blog.In acest sens, obstructionarea de catre Beijing si Moscova a eforturilor diplomatice in Consiliul de Securitate al ONU in vederea adoptarii unui embargo international privind vanzarea de arme in Myanmar nu constituie "o surpriza", a subliniat el.Si va fi cu atat mai greu de realizat pentru a obtine o solutie pe care " armata birmana a fost obisnuita de zeci de ani sa ignore nevoile si vointa cetatenilor tarii lor", a mai spus Borrell.La Mandalay (centru), al doilea oras al tarii, o bomba a explodat duminica dimineata in fata principalei sucursale a bancii Myawaddy care apartine armatei, ranind un agent de paza, potrivit mass-media locale.Banca, a sasea din tara, a fost boicotata de la puci, ca si numeroase companii controlate de armata, fiind nevoita sa suporte presiunea clientilor care doreau sa retraga banii.Represiunea manifestatiilor a dus la moartea a 701 persoane dupa ce armata a alungat-o de la putere pe liderul civil Aung San Suu Kyi, premiata cu Nobel pentru Pace in 1991 si retinuta in secret, potrivit Asociatiei de Asistenta a Prizonierilor Politici (AAPP).Junta a raportat 248 de morti, potrivit unui purtator de cuvant vineri.AAPP a precizat sambata ca numarul opozantilor puciului care au fost ucisi cu o zi inainte de fortele de securitate in orasul Bago (la 65 de kilometri nord-est de Yangon) este de 82.Biroul Natiunilor Unite din Myanmar a solicitat "fortelor de securitate sa autorizeze echipelor medicale sa trateze ranitii in Bago".Aproape 3.000 de persoane au fost arestate dupa lovitura de stat militara, potrivit AAPP.Manifestatii au continuat in ciuda reuniunilor de la Mandalay si Meiktila (centru) unde studentii de la universitate si profesorii lor au defilat pe strazi duminica, potrivit mass-media locale. Unii au purtat simbolic tulpini de flori de eugenia, zise "ale victoriei".In suburbia Okkalapa de Sud, in apropiere de Yangon, protestatarii au purtat o banderola pe care scria: "Vom castiga victoria, vom invinge".Lupte violente s-au dat duminica la periferia orasului Momauk, in statul Kacin (nord), intre armata pentru independenta Kachin, KIA) si armata birmana.