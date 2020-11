Orban, despre medicul Ioan Catalin Denciu: Din ceea ce stim noi, testul real time PCR care i-a fost facut la spitalul militar din Belgia este negativ

"Din ceea ce stim noi, testul real time PCR care i-a fost facut la spitalul militar din Belgia, este negativ. Probabil la Floreasca nu a fost teste de real time PCR, probabil nu au avut timp de procesare. E posibil sa fi fost un test antigen. De altfel, domnul doctor Denciu a contractat virusul si s-a vindecat si ca atare are anticorpi. Probabilitatea de a fi pozitiv era foarte mica, dar din informatiile pe care le avem de la spital, testul PCR este negativ. Domnul doctor Denciu a fost infectat cu COVID-19 si s-a vindecat. Nu stiu sa va spun perioada - martie, aprilie, mai, dar a trecut prin boala si s-a vindecat", a declarat Ludovic Orban, dupa participarea la o intalnire la Ministerul Sanatatii.Acesta a adaugat ca "sotia domnului doctor (Alina Denciu - n.r.) este asaltata de telefoane din partea mass-media si cred ca ii deranjeaza intimitatea".Ministerul Sanatatii a informat luni ca medicul ioan Catalin Denciu, transferat la Spitalul Militar Regina Astrid din Bruxelles, este in continuare in stare grava, iar medicii belgieni vor face in cursul zilei de marti o examinare specifica - scaner - pentru a vedea cu exactitate care este profunzimea arsurilor acestuia. Nelu Tataru a declarat luni seara ca, in Belgia, medicul a beneficiat de o procedura de dializa, intrand apoi in tratament si toaleta arsurilor, medicul avand arsuri pe 70% din suprafata corpului.Medicul Ioan Catalin Denciu a suferi arsuri grave incercand sa salveze pacientii din salonul ATI afectat de incendiul produs sambata la Sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt, care a dus la moartea a 10 persoane.CITESTE SI Noul director numit la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Cine este Cristina Iacob Atanasoaie