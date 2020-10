Peste 400 de marinari militari britanici si romani participa la un exercitiu in Marea Neagra

Fortele Navale au transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca parteneriatul cu Marina Regala a Marii Britanii continua prin desfasurarea unei serii de activitati de instruire in comun, in bazinul pontic, la care vor participa peste 400 de marinari militari britanici si romani."Exercitiile planificate pentru vineri, 23 octombrie, vor fi efectuate de fregata Marasesti, continuatoarea traditiei de 100 de ani a distrugatorului Marasesti, asul de trefla al Marinei Regale Romane, si de distrugatorul britanic HMS Dragon, care a acostat miercuri, 21 octombrie, pentru o escala de trei zile in portul militar Constanta", se arata in comunicatul Fortelor Navale.Scenariul secventelor de instruire in apele nationale si internationale din Marea Neagra cuprinde exercitii de lupta antiaeriana, la care vor participa si aparate de zbor MiG-21 LanceR ale Statului Major al Fortelor Aeriene, precum si un avion CF-18 Hornet al Fortelor Aeriene Regale Canadiene.Pentru dezvoltarea dialogului bilateral romano-britanic, comandantul navei britanice s-a intalnit, miercuri, cu loctiitorul comandantului Flotei, contraamiral de flotila Valentin Iacoblev, cu care a discutat subiecte de interes comun in domeniul instruirii si diplomatiei navale, a mai precizat sursa citata.