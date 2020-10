Polidinul, din nou pe piata. Anuntul facut de Institutul Cantacuzino

"Incepem sa ne miscam, poate nu vom intra pe piata cu medicamente sau cu vaccin in urmatoarele luni, un an, insa pentru imunomodulatori, sa reusim sa scoatem Polidinul, fie el sub forma injectabila, desi noi ne propunem sa-l scoatem sub forma de capsule sau sub forma de comprimate orodispersabile, masticabile, vom vedea sub ce forma. Asta putem sa facem in momentul de fata", a explicat Florin Oancea, directorul Institutului "Cantacuzino", potrivit MedikaTV.Polidinul este un imunomodulator inventat de Institutul Cantacuzino in anul 1966, care a fost scos de pe piata in anul 2012. Polidinul se administra in principal in scop profilactic, pentru stimularea rezistentei organismului in fata infectiilor nespecifice. Era folosit insa si ca adjuvant in infectii ale cailor respiratorii, uro-genitale si altele, dar si in gripa sau chiar in cazul arsurilor.