FOTO Primele 36 de transportoare blindate PIRANHA V vor fi livrate Scorpionilor Rosii de la Craiova

"Sunt increzator ca acestea vor trece cu bine si testarea operationala si se vor integra foarte bine in unitatile Fortelor Terestre, care au mare nevoie de un vehicul care sa le asigure mobilitate, putere de foc marita, dar si protectie sporita atunci cand isi indeplinesc misiunile", a scris Nicolae Ciuca pe pagina sa de Facebook El reaminteste ca in august au sosit din Portugalia primele doua avioane F-16 Fighting Falcon din noul lot de cinci care va completa prima escadrila de aeronave multirol a Fortelor Aeriene, iar luna trecuta Armata Romaniei a primit "unul din cele mai eficiente si mai bune sisteme de aparare aeriana cu raza lunga de actiune din lume, primul sistem PATRIOT din cele sapte pe care militarii le vor avea in inzestrare"."In perioada urmatoare, pana la sfarsitul anului, Armata Romaniei va mai primi doua aeronave multirol F-16 Fighting Falcon si peste doua sute de autocamioane militare in diferite configuratii, iar la inceputul anului viitor Armata va avea primul sistem de rachete sol-sol HIMARS. Scopul fundamental al acestor achizitii pentru aparare este acela de a garanta suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei. Vom atinge acest deziderat numai daca vom dezvolta acele tipuri de forte si capabilitati care sa ne permita sa ripostam oricarui posibil agresor.Apararea noastra nationala se bazeaza pe apartenenta la NATO, UE si la alte organizatii internationale, pe Parteneriatul strategic cu SUA si pe celelalte parteneriate strategice, dar, inainte de toate, avem datoria sa ne bazam pe noi insine, pe institutiile sistemului national de aparare si securitate . De aceea trebuie sa ne dezvoltam capabilitatile de aparare si sa ne angajam, alaturi de aliatii nostri, in operatii si misiuni internationale", a mai scris Nicolae Ciuca.Ministrul isi exprima satisfactia ca "de acum inainte celelalte transportoare contractate vor fi produse in Romania, iar mentenanta lor se va face tot in tara"."Militarilor le vor fi livrate blindatele PIRANHA V atat de necesare, iar Uzina Mecanica Bucuresti se va dezvolta, devenind una din capacitatile de productie pentru aparare de interes strategic pentru securitatea nationala. Sunt increzator ca urmatorul lot de blindate PIRANHA V va fi livrat militarilor in mai putin de un an si lucrurile vor intra pe un fagas normal. Le voi cere Scorpionilor Rosii sa testeze toate transportoarele PIRANHA V in conditii cat mai apropiate de cele din campul tactic, pentru a fi siguri ca se pot baza pe ele atunci cand va fi nevoie!", mai spune ministrul Apararii.Luni, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu, au participat, la Uzina Mecanica Bucuresti, la incheierea etapei de receptie calitativa a primului lot de transportoare blindate pentru trupe 8x8, PIRANHA V.La eveniment au fost prezenti si reprezentanti ai Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, precum si ai companiei General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH.Programul de inzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unitati si unitati de manevra, sprijin de lupta si sprijin logistic cu vehicule tactice, care sa asigure mobilitatea fortelor in zona de operatii si sprijinul de lupta al actiunilor militare.Astfel, in baza prevederilor HG nr. 852/2017, Ministerul Apararii Nationale a semnat cu compania GDELS-Mowag (General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH) un acord-cadru pentru furnizarea a 227 transportoare blindate pentru trupe si derivate pe platforma PIRANHA V si a suportului logistic initial, iar valoarea totala a acordului-cadru este de aproximativ 868 milioane euro. In baza acordului cadru a fost semnat un contract subsecvent (CS) aferent primelor 94 de produse, precizeaza Ministerul Apararii intr-un comunicat de presa transmis marti.