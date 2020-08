Putin il asigura pe Lukasenko de sprijinul militar al Rusiei, daca va fi nevoie

Kremlinul a precizat in acelasi comunicat ca asupra Belarusului se aplica presiune externa, dar nu a mentionat cine face acest lucru, relateaza Reuters.Sustinatorii lui Lukasenko s-au adunat in centrul Minskului pentru prima data de la alegeri, pentru a-si exprima sprijinul fata de acesta, in conditii de securitate sporita, in timp ce mai tarziu in oras urmeaza sa aiba loc un mars de amploare impotriva presedintelui.Lukasenko a spus ca avioane si tancuri ale NATO au fost desfasurate la 15 minute de frontierele Belarusului si ca tarile vecine ii cer imperativ sa organizeze noi alegeri, ceea ce el a refuzat sa faca.Unii dintre sustinatorii sai agitau steaguri nationale si strigau "Pentru Belarus!" sau "Pentru Batka!", o porecla a lui Lukasenko, in timp ce la boxe se difuzau cantece patriotice.Mai multe mii de oameni au participat la manifestatia pro-Lukasenko, iar canalele media ale opozitiei sustin ca regimul a adus oamenii cu autobuzele din alte parti ale tarii. Reuters mentioneaza insa ca nu a putut verifica independent aceste informatii.Mii de fotografii si filmari cu represaliile sangeroase ale fortelor de ordine impotriva protestatarilor pasnici, care contesta alegerile si cer demisia lui Lukasenko, au facut inconjurul lumii.