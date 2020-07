Romania domina regiunea in ceea ce priveste Fortele Aeriene, sustin analistii militari sarbi

Expertul sarb face referire si la LanceR, construit si modernizat in colaborare cu compania Elbit din Israel la Aerostar Bacau, potrivit publicatiei DefenseRomania.ro . Romania opereaza 12 avioane F-16, urmand sa primeasca inca cinci avioane.Galovic e de parere, in ceea ce priveste Fortele Aeriene, ca Belgradul are nevoie de aeronave care sa asigure suport aerian la sol si care sa vina in completarea avioanele MiG-29 operate de sarbi.In acest sens expertul considera ca Serbia ar putea achizitiona avioane americane A-10 Thunderbolt II ori rusesti Su-25.Acesta a adaugat ca Serbia, proportional cu numarul de locuitori si dimensiunile statului, se numara printre cele mai importante forte armate din regiune. "Cu exceptia Romaniei care este mult mai mare si are o Armata mai puternica, bine echipata, cu un mixt tehnologic intre echipamente sovietice si tehnica militara moderna occidentala", afirma Galovic care precizeaza insa ca din punct de vedere al numarului de tancuri modernizate, Serbia este prima in regiune.El e de parere ca Armata Serbiei poate fi comparata cu cea a Bulgariei, precizand ca bulgarii sunt inca dependenti de tehnica militara sovietica.Analizand Fortele Aeriene, expertul militar a transmis ca state precum Slovenia, Muntenegru, Macedonia de Nord si Albania se bazeaza pe NATO pentru securitatea aeriana, in timp ce aviatia Croatiei este "in agonie". Galovic e de parere ca aparatele croate MiG-21 si-au epuizat resursele, iar procesul de intretinere, reparare si actualizare ale acestora in Ucraina se desfasoara lent.Bulgaria a semnat un contract cu SUA pentru livrarea a opt avioane F-16 noi, pentru aproximativ 1,12 miliarde de euro. Insa potrivit datelor oficiale, primele patru F-16 vor ajunge sub comanda Sofiei in 2023, iar mai apoi urmatoarele avioane F-16 vor fi livrate Bulgariei in 2024. In urma acestei achizitii Sofia intentioneaza sa vanda aparatele MiG-29.Galovici concluzioneaza si spune ca Serbia a procedat foarte corect cand a acceptat donatiile din Rusia si Belarus a aeronavelor MiG-29, avand in vedere cat investesc in aviatie celelalte state din regiune. Avioanele donate sarbilor vor fi operationale cel putin pana in 2030.