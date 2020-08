Rusia a anuntat ca este pregatita sa ofere asistenta militara Belarusului. Peste 200.000 de oameni au iesit in strada cerand repetarea alegerilor

Cel putin doi protestatari au murit si mii au fost retinuti in timpul demonstratiilor, incepand de la alegerile de duminica trecuta.Kremlinul a anuntat ca preedintele Vladimir Putin i-a spus presedintelui Lukasenko ca Moscova este pregatita sa ofere Belarusului asistenta in concordanta cu un pact militar colectiv si ca asupra tarii sunt exercitate presiuni externe.Comunicatul Kremlinului nu precizeaza de und provin presiunile. La demonstratii, oamenii au purtat steaguri rosii si albe i au scandat "Lukasenko demisia" ssi "Nu vom uita sau ierta".Oponentii lui Lukasenko, aflat la putere de 26 de ani, afirma ca votul a fost trucat pentru a ascunde faptul ca cesta a pierdut sprijinul oamenilor. Presedintele neaga ca ar fi pierdut alegerile, citand rezultatele oficiale, potrviti carora a obtinut peste 80% din voturi.Lukasenko, care este presat de Uniunea Europeana pentru ca a intervenit dur impotriva demonstrantilor, afirma ca tancurile NATO au fost desfasurate la 15 minute de granita belarusa.NATO a anuntat ca monitorizeaza indeaproape situatie din belarus, dar ca nu a desfasurat trupe la granita vestica a tarii.Duminica a avut loc si o demonstratie de sustinere a lui Lukasenko. "Trupele NATO sunt la portile noastre. Lituania, Letonia, Polinia si Ucraina ne ordona sa organizam noi alegeri", a spus Lukasenko sustinatorilor sai, adaugand ca Belarusul "va muri ca stat daca ar fi organizate noi alegeri". "Nu v-am tradat niciodata si nu o voi face niciodata", a spus acesta.Agentia de presa rusa RIA a relatat ca armata belarusa va organiza exercitii in perioada 17-20 august, in vestul tarii.