Seful Sectiei ATI din Spitalul Militar: La Spitalul ROL 2 Aslan au beneficiat de ventilatie mecanica 52 de pacienti, iar opt au primit tratament cu plasma

Dan Corneci a prezentat, luni, cateva informatii despre organizarea si capacitatea sectiei ATI ROL 2 de la Institutul Ana Aslan din Bucuresti."Sectia ATI ROL 2 este amplasata in cladirea Institutului Ana Aslan si a fost reconfigurata si renovata conform standardelor nationale pentru o unitate ATI grad I avansat. Sectia dispune de 23 de paturi (16 paturi in zona rosie si sapte paturi in zona galbena) reprezentand 33% din numarul total de paturi ATI din spitalele de linia I si II din Bucuresti. Fiecare pat dispune de monitorizare complexa invaziva si non-invaziva, aparat de ventilatie mecanica avansata, statie cu 4-6 pompe automate de infuzie, aparatura diversa specifica terapiei intensive", a precizat Dan Corneci.El a mentionat ca sectia este deservita de personal specializat ATI organizat in patru nuclee, fiecare nucleu fiind format din trei medici specialisti/primari ATI, 12 asistenti medicali din Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" (SUUMC), precum si din patru medici rezidenti, iar aceasta organizare permite rotatia si recuperarea personalului, precum si asigurarea continuitatii activitatii in SUUMC.El a explicat si cum este organizata activitatea in acesta sectie."Activitatea medicala in Sectia Terapia Intensiva a Spitalului Militar ROL 2 Aslan se desfasoara pe foarte multe paliere si directii, nu rezida doar in tratamentul insuficientei respiratorii acute severe virusului. Majoritatea pacientilor prezinta si patologii asociate, unele preexistente episodului acut si care se decompenseaza, iar altele sunt induse de afectarea pluriorganica, cauzata de virusul SARS-CoV-2. In consecinta, avem de-a face cu pacienti care necesita colaborare multidisciplinara si abordare in echipa, alaturi de colegi cardiologi, neurologi, ORL-isti, chirurgi generalisti, pneumologi, gastroenterologi si, nu in ultimul rand, specialisti in radiologie si imagistica medicala", a precizat seful Sectiei ATI din Spitalul Militar Central.El a povestit si care au fost cele mai complicate cazuri tratate la aceasta unitate."Marea majoritate a pacientilor internati in sectia ATI a Spitalului Militar ROL 2 Aslan au ca diagnostic asociat maladiei COVID 19 si ARDS (acute respiratory distress syndrome), aceasta fiind o forma deosebit de grava de insuficienta respiratorie. Aproape toti pacientii internati in unitatea noastra de profil au beneficiat de manevre si proceduri medicale minim invazive de tip bronhoscopie diagnostica si terapeutica, endoscopie digestiva superioara diagnostica si terapeutica, tehnici de dializa renala etc. iar toate acestea s-au realizat cu aparatura medicala de inalta performanta, aparatura pusa la dispozitie de catre Spitalul Militar Central. De asemenea, precizam faptul ca au fost cazuri in care pacientii au fost transferati, in regim de urgenta, catre Spitalul Militar, in vederea realizarii interventiei chirurgicale salvatoare, ulterior acestia revenind in campusul militar ROL 2 Aslan, pentru continuarea tratamentului medical si supraveghere Postoperatorie", a explicat Dan Corneci.Medicul a oferit si cateva date statistice legate de activitatea sectiei ATI ROL 2."In ceea ce priveste statistica activitatii sectiei ATI ROL 2, in perioada 30 aprilie- 30 iulie, putem pune la dispozitie urmatoarele cifre care arata indicatorii deperformanta medicala, indicatori analizati comparativ cu cei raportati de sectiilede profil din intreaga lume: 79 pacienti cu forme severe - critice, cu o rata amortalitatii de 21,5% (17 decese). Rata mortalitatii in sectiile ATI din Romaniaeste de aproximativ 45-47%, in Germania 53%. Toti pacientii au beneficiat de terapie antivirala, tratament cu plasma convalescenta (8 pacienti), terapie intensiva de suport pentru difunctii multiple de organe (ventilatie mecanica - 52 de pacienti, suport hemodinamic, tehnici de epurare renala etc. S-au realizat aproximativ 40 consulturi interdisciplinare: imagistica, chirurgie generala, cardiologie, ORL (pacienti traheostomizati), gastroenterologie (endoscopii digestive), pneumologie (bronhoscopii)", a mai declarat medicul Dan Corneci.