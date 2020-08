Seful serviciilor militare daneze de informatii a fost suspendat din functie, dupe ce a s-a dovedit ca institutia a retinut informatii si a efectuat supravegheri ilegale

Auditul, efectuat de organul de control al serviciilor militare daneze de informatii, arata ca acestea au "ascuns informatii esentiale si cruciale supervizarii si au furnizat Autoritatii informatii incorecte" cu privire la probleme legate de colectarea si divulgarea de informatii in perioada 2014-2020.FE ar fi cules in mod "neautorizat" informatii despre cetateni danezi si "nu a cercetat si nici anchetat mai mult indicii de spionaj".In afara de Lars Findsen, seful serviciilor militare de spionaj din 2015, alti doi oficiali de rang inalt au fost suspendati din functie, in acest scandal "Colaboratorii nu merita sa fie suspectati de infractiuni ", a declarat Findsen pentru agentia daneza de presa Ritzau.Ministrul Apararii Trine Bramsen a cerut intr-un comunicat publicat luni, pe site, "sa fie efectuata o ancheta independenta"."In colaborare cu serviciile daneze de informatii si cu participarea Ministerului Justitiei, voi stabili cat mai rapid cadrul acestei anchete", a anuntat ministrul.