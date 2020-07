Spitalul militar de campanie de la Timisoara, pus in functiune dupa cresterea numarului de cazuri de COVID-19

"Sistemul medical modular de izolare si tratament (SMMIT) Timisoara, care functioneaza ca sectie externa de Boli Infectioase a Spitalului Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" din localitate, si-a inceput, marti, 21 iulie, activitatea medicala de tratare a cazurilor cu forma usoara sau medie de infectie cu SARS-COV-2", anunta MApN.La acest moment, SMMIT poate sa asigure asistenta medicala pentru un numar maxim de 50 de pacienti, iar capacitatea sectiei de ATI este de patru paturi destinate pacientilor a caror stare se agraveaza in timpul internarii, fiind posibila asigurarea suportului vital pana la transferul acestora pe o sectie de ATI intr-un spital COVID-19, pentru monitorizare si tratament.Sistemul medical modular de izolare si tratament are in dotare un laborator de analize RT-PCR pentru diagnosticarea COVID-19 cu o capacitate de prelucrare de 40 de teste pe zi.Personalul medical care isi desfasoara activitatea este format din medici incadrati la Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" Timisoara, precum si personal nou angajat pe o perioada de 6 luni pentru sprijin epidemiologic.