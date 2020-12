Tensiunile dintre Armenia si Azerbaidjan continua. Cele doua tari se acuza reciproc de atacuri post-armistitiu care au dus la moartea mai multor militari

Patru soldati azeri au fost ucisi in ultimele saptamani, a anuntat duminica Ministerul Apararii din Azerbaidjan. Aceasta a fost prima raportare de victime facuta de la un armistitiu mediat de Rusia.De cealalta parte, autoritatile din Armenia au spus ca sase militari au fost raniti in ceea ce au descris ca ofensiva a armatei azere care a avut loc sambata.Guvernul de la Baku a spus ca aceste confruntari, in care au fost raniti si doi militari azeri, au avut loc intr-o zona pe care o controleaza de cand luptele s-au incheiat pe 10 noiembrie si teritoriul din Nagorno-Karabakh, controlat anterior de etnicii armeni, a revenit Azerbaidjanului.A fost precizat ca operatiunea militara de vineri si sambata a avut drept obiectiv distrugerea sau alungarea fortelor inamice responsabile pentru atacurile mortale asupra militarilor azeri.Erevanul a transmis ca fortele armene au respins tentativele de patrundere in teritoriul care trebuia sa ramana sub controlul guvernului rebelilor din provincie, respectiv in satele Hin Tagher si Khtsaberd."Provocarile Azerbaidjanului au continuat astazi in directia satelor Mets Shen si Hin Shen din regiunea Hadrut", a spus Ministerul armean de Externe intr-un comunicat.Intr-un altul, Ministerul armean al Apararii a transmis: "Negocierile dintre militarii armeni, rusi si azeri sunt in derulare pentru a rezolva situatia in Hadrut si pentru a asigura revenirea partilor la pozitiile anterioare".Trupele ruse trimise in zona de conflict pentru a mentine pacea nu au raportat confruntari majore, dar au spus ca in acest sfarsit de saptamana a avut loc o incalcare a armistitiului.Ministerul armean de Externe a spus ca fortele ruse nu au fost trimise in zona in care au avut loc recentele conflicte.