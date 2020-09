Un fost sef al Statului Major al Fortelor Aeriene a fost numit director general al IAR SA Brasov

"Consiliul de Administratie al societatii IAR SA, intrunit in sedinta in data de 4 septembrie 2020, ia act de decizia lui Neculai Banea de a renunta la mandatul de director general al societatii IAR SA incepand cu data de 17 septembrie 2020, uzand de prevederile contractului de mandat D10/E425/30 martie 2009, art. 9-Incetarea contractului, alin. 9.1, litera c. Ca urmare a vacantarii postului de director general al societatii, Consiliul de Administratie il numeste pe Laurian Anastasof in functia de director general al IAR SA, incepand cu data de 17 septembrie 2020, pentru un mandat de patru luni, respectiv pana la data de 17 ianuarie 2021, semnand cu acesta contractul de mandat nr.D10/E1695/4 septembrie 2020", arata comunicatul.Generalul-locotenent Laurian Anastasof a fost sef al Statului Major al Fortelor Aeriene in perioada decembrie 2013 - octombrie 2017 si comandantul Bazei 71 Aeriene Campia Turzii, intre martie 2009 si decembrie 2013.Intre octombrie 2017 si iunie 2020, Anastasof a fost consilier militar al ministrului Apararii Nationale.Este pilot militar, instructor de zbor si pilot de incercare pe diferite tipuri de aeronave reactive de lupta si elicoptere militare. A acumulat peste 2.800 de ore de zbor in cariera, potrivit CV-ului publicat pe site-ul companiei.Neculai Banea a lucrat la IAR Ghimbav din 1978.IAR SA are o capitalizare de 264,3 milioane lei si este listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul "IARV". Compania a realizat in primul semestru din acest an o cifra de afaceri de 158,7 milioane lei si un profit brut de 19 milioane lei.IAR SA Brasov este o companie aeronautica a carei activitate a inceput in anul 1925. Este o unitate specializata pentru mentenanta, reparatii si reparatii capitale pentru elicopterele Puma si Alouette III.Compania detine experienta si certificarile de a dezvolta si fabrica produse aeronautice.