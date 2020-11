Valeriu Gheorghita: Vaccinarea, cea mai eficienta si scurta cale prin care putem sa revenim la normalitate

"Vaccinarea in general scade consumul de antibiotice. Vaccinarea antigripala scade consumul de antibiotice si implicit scade riscul de dezvoltare a rezistentei germenilor la antibiotice. In ceea ce priveste infectia cu SARS-CoV-2, boala COVID-19, trebuie sa intelegem cu totii ca avem, pana la urma, o veste extraordinara, aceea a perspectivei unui vaccin in perioada imediat urmatoare, motiv pentru care avem o raza de speranta, avem un motiv de care sa ne legam si un orizont de asteptare si cred cu toata taria ca este cea mai eficienta si mai scurta cale prin care noi putem, cu totii, sa revenim la normalitate, asa cum o stiam anterior", a declarat Gheorghita, joi, in cadrul dezbaterii "Constientizarea consumului de antibiotice in timpul pandemiei de COVID-19", organizata de DC Media Group.El subliniat ca antibioticele se numara printre medicamentele pe care "pe masura ce le folosim, isi pierd in eficienta" din cauza ca agentii patogeni au capacitatea de a se adapta si de a deveni rezistenti la acestea."Practic, este un fenomen natural, pe care noi nu il putem evita la nesfarsit, dar il putem incetini, atat ca viteza de aparitie si ca impact la nivelul societatii. De altfel, se si estimeaza in momentul acesta ca rezistenta anti-microbiana reprezinta una dintre principalele amenintari la sanatatea publica a populatiei. (...) Este foarte important sa utilizam cu mare responsabilitate aceste antibiotice, din cauza riscului de dobandire a rezistentei. Acesta este un aspect. Al doilea aspect este legat de infectiile asociate asistentei medicale, tocmai prin acesti germeni multirezistenti care, in final, se selecteaza in urma terapiilor antibiotice prelungite la pacienti cu comorbiditati, la pacienti aflati in stare critica, in special la sectii de terapie intensiva", a spus medicul.Valeriu Gheorghita a atras atentia si asupra toxicitatii si efectelor adverse pe care le poate genera utilizarea "iresponsabila" a antibioticelor. Intrebat ce le transmite persoanelor care isi fac stocuri de Azitromicina, considerand ca ar fi utila in tratarea infectiei cu noul coronavirus , Gheorghita a precizat ca acest lucru nu se justifica."In momentul de fata avem suficiente date disponibile care ne spun cat se poate de clar ca azitromicina nu are beneficii si nu se recomanda la pacientul cu infectie SARS-CoV-2, pentru ca nu aduce beneficii clinice, iar pe noi ne intereseaza beneficiile clinice reale si nu efectul placebo, nu ideea de a administra un tratament unui pacient, fara sa aiba nevoie. Majoritatea formelor usoare de infectie cu SARS-CoV-2 la pacientii tineri, fara comorbiditati, sunt auto-limitate si avem nevoie doar de tratament simptomatic, fara necesitatea unui tratament antiviral si, categoric, fara nevoia unui tratament antibiotic, daca pacientul nu are o boala cronica, nu are semne de supra-infectie bacteriana. Lucrurile trebuie judecate de la caz la caz. Altfel, ne vom trezi dupa terminarea pandemiei cu o rezistenta extrem de crescuta a pneumococului rezistent (...) sau stafilococului. Cred ca aici trebuie sa punem in balanta beneficiile vizavi de consecintele pe care le putem avea in perioada post-pandemica, legat de riscurile rezistentei la antibiotice", a spus el.CITESTE SI: Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, are COVID-19. Cum a reactionat la aflarea diagnosticului: "Voi fi chiar mai activa si mai eficienta"