FOTO Cum se antreneaza vanatorii de munte: tragere cu munitie de razboi, temperaturi sub zero grade si vant cu viteze de peste 70 km/h

""Viperele Negre" - evaluare de nivel pluton in conditii extremeIn poligonul Grohotis, la temperaturi foarte scazute si o viteza a vantului de 70 km/h, militarii Batalionului 21 Vanatori de Munte "General Leonard Mociulschi" au executat exercitii cu trageri reale in cadrul evaluarii de nivel pluton.Situatia tactica a permis militarilor predeleni sa simuleze executarea atacului de catre plutonul de vanatori de munte asupra unei grupe aflate in stationare pe o cota dominanta, pentru ocuparea acesteia, cota servind drept o pozitie usor de aparat care facilita observarea si sprijinul cu foc asupra zonei inconjuratoare."In urma acestui exercitiu comandantul de pluton si comandantii de grupe au realizat cat de importante sunt echipamentul adecvat, pregatirea fizica si psihica a militarilor si ce rol important au mijloacele de comunicatii in coordonarea fortelor.Consider ca participarea la acest exercitiu a reprezentat o experienta necesara pentru fiecare militar din cadrul plutonului si ne ajuta sa intelegem rolul, dar mai ales importanta fiecarui individ in cadrul acestui mecanism complex pe care il reprezinta armata ". -locotenent Florea Laszlo - comandant companie vanatori de munte.Sublocotenentul Corvin Iacob este comandant pluton vanatori de munte si ne-a spus cum s-au adaptat militarii in cadrul exercitiului:"Militarii participanti au experienta teatrului de operatii. Am avut, insa, si subordonati care s-au instruit pentru prima data in astfel de conditii. Abilitatile castigate aici cu siguranta le vor fi de folos tuturor, atat in consolidarea deprinderilor deja existente, cat si in antrenarea de noi cunostinte privind desfasurarea actiunilor in cadrul unui pluton.Conditiile in care s-a desfasurat exercitiul, teren puternic framantat, zapada inalta, temperaturi scazute si viscol , au constituit o provocare si o lectie pentru militari , ingreunand miscarile fiecaruia, cat si coordonarea dintre ei, insa faptul ca acest exercitiu s-a incheiat cu succes denota ca militarii s-au adaptat corespunzator rigorilor aparute. Toate astea sunt necesare in dezvoltarea abilitatilor fiecaruia, iar rezultatele avute in ceea ce priveste dezvoltarea nu pot fi obtinute intr-un alt fel de antrenament", se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Apararii.