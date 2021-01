VIDEO Aeronave MQ-9 Reaper si 90 de militari americani, la Baza 71 Aeriana din Campia Turzii

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii Nationale (MApN), militarii americani vor executa misiuni de informatii, supraveghere si cercetare in sprijinul operatiilor NATO, iar Fortele Aeriene Romane, prin intermediul Bazei 71 Aeriene "General Emanoil Ionescu", vor asigura sprijinul tehnic, operational si logistic necesar."Prezenta aliatilor americani pe teritoriul tarii noastre reprezinta o oportunitate de dezvoltare, testare si evaluare a capacitatii de lupta, activitatile desfasurate in comun fiind un element cheie in cresterea nivelului de interoperabilitate dintre cele doua parti. Colaborarea dintre Statele Unite ale Americii si Romania contribuie la consolidarea capacitatii de aparare colectiva si la cresterea securitatii regionale", arata MApN.MQ-9 Reaper este o aeronava fara pilot capabila sa efectueze misiuni de zbor comandate de la distanta sau autonome si este dezvoltata de General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), in principal pentru Fortele Aeriene ale SUA.Citeste si: